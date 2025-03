Na Globo: horário do jogo do Brasil hoje nas Eliminatórias (20/3)

Nesta quinta-feira, 20 de março, tem jogo do Brasil contra a Colômbia, a partir das 21h45 (de Brasília), no estádio no Estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

A Globo transmite ao vivo o jogo do Brasil e Colômbia nesta terça-feira, dia 20 de março, logo após a novela Mania de Você. O SporTV também exibe o duelo.

A seleção brasileira deve levar a campo os jogadores Alisson, Vanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr e João Pedro.

A provável escalação dos colombianos Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica (Cristian Borja); Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Rafael Borré (Jhon Córdoba).

Como assistir o jogo na Globo pelo celular?

O torcedor pode assistir a TV Globo pelo celular, através do GloboPlay, que retransmite de graça as imagens do canal principal pelo dispositivo móvel.

O GloboPlay é um serviço de streaming por assinatura. Com filmes, séries, novelas e desenhos, a plataforma está disponível somente por assinatura. Entretanto, o sistema também disponibiliza a transmissão da TV Globo de graça ao público.

Dá para assistir aos jogos da rodada no domingo com um simples toque no celular, Android ou iOS. Se preferir, pode acessar o aplicativo no tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo, cadastrar-se com e-mail e a senha, ou entrar com a conta do Facebook, Apple ou Google. Depois, procure a opção “Agora na TV” no menu, espere carregar o player e pronto.

