Na Globo? Onde vai passar o jogo do Manchester City x Al Ain (22/06)

O Manchester City enfrentará o Al Ain em uma partida do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta no domingo, 22 de junho.

Onde assistir o jogo do Manchester City x Al Ain

A melhor maneira de assistir ao próximo jogo do Manchester City na Copa do Mundo de Clubes da FIFA é com a DAZN, Sportv e Cazé TV, a partir das 22h. A TV Globo não transmite a partida deste domingo.

O Manchester City iniciou sua campanha na Copa do Mundo de Clubes da FIFA com uma vitória por 2 a 0 sobre o Wydad AC na partida de abertura do Grupo G. Gols de Phil Foden e Jeremy Doku foram suficientes para o time de Pep Guardiola garantir os três pontos do City no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O próximo jogo do Manchester City é contra o Al Ain. O time dos Emirados foi derrotado por 5 a 0 pela Juventus na estreia do Mundial de Clubes. A equipe de Vladimir Illic foi superada pelo gigante da Série A e espera se sair melhor contra o time de Pep Guardiola.

Escalação

Pep Guardiola terá praticamente o elenco completo para escolher para a próxima partida do Manchester City. O único jogador do Manchester City para a Copa do Mundo de Clubes que não pode ser convocado é Rico Lewis. Lewis foi expulso contra o Wydad AC por uma entrada perigosa. Ele cumprirá uma partida de suspensão contra o Al-Ain.

Man City tem na escalação Ederson (GK); Akanji, Khusanov, Gvardiol, Ait-Nouri; Nico, Silva; Bobb, Echeverri, Marmoush; Haaland

Al Ain deve escalar Patricio (GK); Traoré, Ratnik, Rabia, Cardoso, Zabala; Kaku, Nader, Park; Chadli, Laba.