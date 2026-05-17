Futebol

Neymar lesionou? Árbitro erra e tira camisa 10 do Santos

Neymar ficou revoltado com o erro da arbitragem

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Neymar Neymar revoltado com papel oficial da substituição - Premiere

O nome de Neymar virou assunto nas redes sociais neste domingo, 17 de maio, após uma confusão envolvendo a arbitragem durante a partida do Santos FC pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 deixou o gramado para receber atendimento médico após reclamar de dores na panturrilha, mas acabou impedido de retornar ao jogo depois de um erro na substituição.

A situação aconteceu quando o Santos preparava a entrada de Robinho Jr. A intenção da comissão técnica era retirar o lateral Gonzalo Escobar, camisa 31. No entanto, o quarto árbitro Bruno Mota Correia levantou a placa indicando a saída de Neymar, que naquele momento estava fora de campo sendo atendido na lateral do gramado.

Com a placa exibida e Robinho Jr entrando em campo, a arbitragem considerou a substituição concluída. Quando Neymar tentou retornar para a partida, não recebeu autorização. Segundo a regra, após o reinício do jogo, o atleta substituído não pode mais voltar ao gramado.

A transmissão do Premiere mostrou o atacante bastante irritado com a situação. Neymar reclamou de forma intensa com a equipe de arbitragem ao perceber que havia sido retirado da partida sem que aquela fosse a intenção inicial do Santos.

Como aconteceu a confusão com Neymar?

A sequência do lance gerou revolta entre jogadores e torcedores do Santos:

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  • Neymar saiu temporariamente para atendimento médico após sentir a panturrilha;
  • Robinho Jr aguardava autorização para entrar;
  • O Santos pretendia substituir Gonzalo Escobar, número 31;
  • O quarto árbitro exibiu equivocadamente o número de Neymar;
  • O jogo foi reiniciado antes da correção;
  • Neymar tentou retornar, mas foi impedido pela arbitragem.

A equipe de arbitragem da partida contou com:

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
  • Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);
  • Assistente 2: Luid Carlos de Franca Costa (RN);
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ).

Neymar sofreu lesão?

Até o momento, o Santos não confirmou uma lesão grave em Neymar. O atacante deixou o campo inicialmente reclamando de dores na panturrilha e recebeu atendimento fora das quatro linhas, mas a saída definitiva ocorreu por causa do erro na substituição registrado pela arbitragem.

Nas redes sociais, torcedores criticaram a condução do lance e questionaram a comunicação entre arbitragem e banco de reservas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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