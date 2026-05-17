Neymar lesionou? Árbitro erra e tira camisa 10 do Santos
Neymar ficou revoltado com o erro da arbitragem
O nome de Neymar virou assunto nas redes sociais neste domingo, 17 de maio, após uma confusão envolvendo a arbitragem durante a partida do Santos FC pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 deixou o gramado para receber atendimento médico após reclamar de dores na panturrilha, mas acabou impedido de retornar ao jogo depois de um erro na substituição.
A situação aconteceu quando o Santos preparava a entrada de Robinho Jr. A intenção da comissão técnica era retirar o lateral Gonzalo Escobar, camisa 31. No entanto, o quarto árbitro Bruno Mota Correia levantou a placa indicando a saída de Neymar, que naquele momento estava fora de campo sendo atendido na lateral do gramado.
Com a placa exibida e Robinho Jr entrando em campo, a arbitragem considerou a substituição concluída. Quando Neymar tentou retornar para a partida, não recebeu autorização. Segundo a regra, após o reinício do jogo, o atleta substituído não pode mais voltar ao gramado.
A transmissão do Premiere mostrou o atacante bastante irritado com a situação. Neymar reclamou de forma intensa com a equipe de arbitragem ao perceber que havia sido retirado da partida sem que aquela fosse a intenção inicial do Santos.
Como aconteceu a confusão com Neymar?
A sequência do lance gerou revolta entre jogadores e torcedores do Santos:
- Neymar saiu temporariamente para atendimento médico após sentir a panturrilha;
- Robinho Jr aguardava autorização para entrar;
- O Santos pretendia substituir Gonzalo Escobar, número 31;
- O quarto árbitro exibiu equivocadamente o número de Neymar;
- O jogo foi reiniciado antes da correção;
- Neymar tentou retornar, mas foi impedido pela arbitragem.
A equipe de arbitragem da partida contou com:
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
- Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);
- Assistente 2: Luid Carlos de Franca Costa (RN);
- Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ).
Neymar sofreu lesão?
Até o momento, o Santos não confirmou uma lesão grave em Neymar. O atacante deixou o campo inicialmente reclamando de dores na panturrilha e recebeu atendimento fora das quatro linhas, mas a saída definitiva ocorreu por causa do erro na substituição registrado pela arbitragem.
Nas redes sociais, torcedores criticaram a condução do lance e questionaram a comunicação entre arbitragem e banco de reservas.