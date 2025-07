Neymar vai jogar contra o Flamengo? Onde assistir e escalação hoje

Nesta quarta-feira, 16 de julho, a Vila Belmiro recebe o Flamengo em jogo contra o Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão 2025. A novidade é a escalação da partida, que pela primeira vez em 12 anos terá Neymar em campo e o Rubro Negro como rival.

O atacante renovou com o Santos e está de volta ao Campeonato Brasileiro, em primeiro jogo após uma sequência de ausências. O atleta vai atuar em um momento delicado do time que está perto da zona de rebaixamento.

Além de Neymar, a escalação do Santos deve contar com Gabriel Brazão; Escobar João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

O Flamengo deve escalar Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Varela; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Santos

O jogo do Flamengo x Santos vai passar no Premiere. É possível assistir online, através do GloboPlay, serviço de streaming. Entretanto, a plataforma também só está disponível para assinantes. Para quem já é membro, a opção é assistir tanto pelo celular como no computador, através do site www.globoplay.globo.com.

O Campeonato Brasileiro de 2025 é jogado em 38 rodadas entre pontos corridos, ou seja, cada time enfrenta o outro duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados.