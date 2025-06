O que acontece se o Palmeiras perder hoje para o Inter Miami?

O Palmeiras empatado em 2 x 2 com o Inter Miami no Mundial de Clubes, no último jogo da fase de grupos. Apenas dois times por grupo avançam para as oitavas de final. Mas com o placar, o Palmeiras ainda tem chances?

O Palmeiras avança para as oitavas de final?

O Palmeiras já está classificado para jogar as oitavas de final do Mundial de Clubes, mesmo com derrota ou empate. Isso só foi possível porque o Porto perdeu para o Al Ahly.

O Palmeiras avança para as oitavas de final com:

Vitória ou empate contra o Inter Miami

Derrota para o Inter Miami e vitória do Al Ahly sobre o Porto OU vitória do Porto sobre o Al Ahly E o Palmeiras vence o Porto no saldo de gols

O Inter Miami avança para as oitavas de final com:

Vitória ou empate contra o Palmeiras

Derrota para o Palmeiras E vitória do Porto sobre o Al Ahly OU Inter Miami vence o Al Ahly no saldo de gols.

O Porto avança para os oitavos de final com:

Vitória contra o Al Ahly E derrota do Palmeiras para o Inter Miami E Porto vence o Palmeiras no saldo de gols

O Al Ahly avança para as oitavas de final com:

Vitória contra o Porto E derrota para o Palmeiras E Al Ahly vence o Inter Miami no saldo de gols