Onde assistir Al-Raed x Al Ittihad no jogo 32 do Saudita hoje

O Al Ittihad viaja para enfrentar o Al Raed na quinta-feira, 15, sabendo que pode ser coroado campeão da Saudi Pro League ao apito final, enquanto os anfitriões já viram seu destino selado no outro lado da tabela. Os anfitriões estão na lanterna da tabela, já matematicamente rebaixados.

Assistir Al-Raed x Al Ittihad

O jogo do Campeonato Saudita vai passar no canal Bandsports, na TV paga, e no GOAT – Youtube de graça em qualquer lugar do país. A partida começa às 15h.

O Al Ittihad está se aproximando do título, com seis pontos de vantagem sobre o Al Hilal, e outra vitória aqui, combinada com um deslize do Hilal fora de casa contra o Al Fateh, pode confirmar o clube de Jeddah como campeão.

O clube do Povo derrotou o Al Fayha por 3 a 0 em sua partida mais recente, com Karim Benzema marcando dois gols e Mohammed Kareem Al Baqawi marcando um gol contra, completando assim a terceira vitória consecutiva dos comandados de Laurent Blanc no campeonato.

Com tudo em jogo, espera-se que o time de Blanc garanta a vitória aqui, com Benzema também esperando se aproximar de Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, na corrida pela chuteira de ouro, com o português atualmente dois gols à frente, com 23.