Onde assistir o jogo do Galo hoje: horário de Atlético-MG x Caracas hoje

Nesta quinta-feira, 15 de maio, Atlético-MG recebe o Caracas na Arena MRV, a partir das 21h30. A única forma de assistir o jogo do Galo hoje, na fase de grupos, é pela internet, já que a torcida não está permitida no estádio.

Transmissão Atlético-MG x Caracas

O jogo do Galo hoje será transmitido na Paramount+ ao vivo e com exclusividade, a partir das 21h30. Para se tornar assinante do Paramount é só acessar o site (www.paramountplus.com) pelo computador ou no próprio celular. Clique em “assine Paramount+”, depois a opção “continuar” e crie a sua conta. O site também irá pedir as informações para o pagamento.

A GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, não transmite o jogo, mas oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida da Sul-Americana.

Escalação

Cuca tem para hoje os jogadores Everson; Natanael (Saravia), Junior Alonso, Lyanco, Caio Paulista (Rubens); Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Rony, Cuello e Hulk.

O Caracas pode escalar Benitez; E. Rito, La Mantia, Del Pino, J. Yendis, Echenique Peña, Vegas Cordero, L. Heraldez, Hernandez Chavez e De Santis.

Por que o jogo do Galo não vai ter torcida?

No jogo de hoje, a torcida do Galo não poderá assistir a partida no estádio em cumprimento a punição por uso de sinalizadores em jogos da Libertadores de 2024. Além de barrar a torcida, a CONMEBOL multou o clube em 80 mil dólares, algo em torno de R$480 mil.