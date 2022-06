Onde assistir Eslovênia x Sérvia ao vivo, horário e escalações (12/06)

Hoje, 12 de junho, as seleções de Eslovênia e Sérvia se enfrentam pela quarta rodada da Liga das Nações a partir das 15h45 (Horário de Brasília). O palco do confronto será no Estádio Stozice, em Ljubljana. Pelo grupo quatro na liga B, descubra onde assistir Eslovênia x Sérvia ao vivo hoje.

Onde assistir Eslovênia x Sérvia hoje ao vivo?

Quer saber onde assistir Eslovênia x Sérvia hoje ao vivo? O canal da ESPN e o Star +, serviço de streaming, vão transmitir as emoções da Liga das Nações.

O canal da ESPN é o grande responsável por exibir as emoções do futebol neste domingo, disponível somente para todos os estados do Brasil. Porém, somente assinantes tem a opção de assistir ao vivo.

Se preferir, pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming, para não assinantes da TV paga ou então para quem prefere curtir online. A plataforma está disponível pelo aplicativo de celular, smart TV, tablet e computador.

Informações do jogo Eslovênia x Sérvia hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Stozice, em Ljubljana, na Eslovênia

Arbitragem: Maurizio Mariani

Onde assistir: ESPN e Star +

Eslovênia e Sérvia na Liga das Nações

Com apenas 1 ponto, a Eslovênia corre contra o tempo para buscar a sua primeira vitória na Liga das Nações e quem sabe tentar a sorte para se manter na divisão. O objetivo do elenco é também brigar pela classificação até a primeira divisão. Ao todo, contabiliza um empate e duas derrotas.

Do outro lado, a Sérvia é o vice-líder com 6 pontos, apenas um a menos do que a Noruega, atual líder do grupo quatro na liga B da competição da UEFA. Marcou até o momento duas vitórias e uma derrota e, se vencer o jogo deste domingo e os noruegueses perderem, consegue assumir a liderança.

Provável escalação da Eslovênia: Oblak; Sikosek, Brekalo, Karnicnik, Martin Milec; Stojanovic, Cerin, Kurtic, Verbic; Celar e Sesko. Técnico: Matjaz Kek

Provável escalação da Sérvia: Dmitrovic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Terzic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Lazovic; Tadic, Duricic e Jovic. Técnico: Dragan Stojković

Palpite Eslovênia x Sérvia

A seleção da Sérvia é a grande favorita a vencer o jogo deste domingo na Liga das Nações. Mesmo fora de casa, o time sérvio promete pressionar os adversários e cumprir a tabela em busca da liderança do grupo.

Jogando em casa, a Eslovênia entra pressionada a garantir os três pontos, mas mesmo com a vantagem dos torcedores não deve faturar o resultado positivo em seu favor.

Os sérvios, entretanto, saem na frente do confronto e podem vencer por 2 a 0 ou até mais marcações.