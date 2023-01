Copa do Nordeste traz o embate neste domingo entre as equipes cearenses

Onde assistir Ferroviário x jogo do Ceará hoje na Copa do Nordeste (22/01/2023)

A primeira rodada da Copa do Nordeste vai promover o encontro de duas equipes cearenses neste domingo. Elas não são rivais, mas o duelo em busca dos três pontos pode fazer crescer uma disputa acirrada. O jogo do Ceará hoje vai ser contra o Ferroviário às 18h (Horário de Brasília), em grupos distintos. Saiba como assistir e todos os detalhes da transmissão no texto abaixo.

O embate entre times do mesmo estado vai acontecer no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O elenco anfitrião vem de vitória em cima do Barbalha, enquanto os visitantes ganharam do Guarani de Juazeiro no Campeonato Cearense.

Onde vai passar jogo do Ceará hoje ao vivo

O jogo do Ceará hoje na Copa do Nordeste vai passar no canal Nosso Futebol às 18h, horário de Brasília, para todo o Brasil ao vivo.

Com a extinção do Copa do Nordeste FC, o pay-per-view Nosso Futebol foi criado para transmitir a competição regional e também estaduais na temporada. A plataforma de canais, entretanto, só está disponível nas operadoras da Sky, Claro e a DirecTV GO.

Cada operadora oferece o serviço em valor diferente. Na Sky a mensalidade fica em R$ 44,90, enquanto na Claro o valor está R$ 19,90 por mês. Já na DirecTV, a mensalidade é de R$ 14,90.

Horário do jogo do Ceará hoje: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

TV: Nosso Futebol

Online: Sem transmissão

Como funciona a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste é sem dúvida uma das maiores competições regionais de futebol. Ela é disputada em quatro fases: a primeira fase, as quartas de final, semifinal e a final.

Mas antes mesmo dos grupos se formarem por sorteio, a fase eliminatória, chamada de Pré-Copa do Nordeste, vai definir as quatro últimas vagas.

Com as dezesseis equipes definidas, o sorteio é realizado para dividi-las em dois grupos de oito cada. No entanto, times do mesmo grupo não podem se enfrentar, ou seja, só vão jogar com adversários da outra chave. Os quatro primeiros dos grupo avançam até as quartas de final, jogado partida única. Na semifinal novamente em partida única serão definidos os finalistas da temporada.

Os dois vencedores avançam para a final, disputada em ida e volta.

Árbitro do jogo de hoje

Quem vai apitar o jogo do Ceará hoje na Copa do Nordeste contra o Ferroviário vai ser Antonio Dib Moraes de Sousa.

Os assistentes denominados para o jogo deste domingo vão ser Mauro Cezar Evangelista de Sousa e Janystony Rabelo de Melo.

O quarto árbitro será Luciano da Silva Miranda Filho e analista de campo denominado foi Francy Mary Barros dos Santos.

