Jogo do Fluminense vai passar na Globo? Assistir Borussia Dortmund no Mundial

O Borussia Dortmund fará sua tão aguardada estreia no Mundial de Clubes da FIFA ao enfrentar o gigante brasileiro Fluminense na terça-feira, no Estádio MetLife. Para o time da Bundesliga, esta será sua primeira participação no torneio global, conquistada graças a um forte ranking de coeficientes da UEFA nas últimas quatro temporadas.

Transmissão do jogo do Fluminense

O jogo do Fluminense hoje vai passar nos canais Globo e SporTV, e nas plataformas GloboPlay, CazéTV e no DAZN ao vivo em todo o território nacional às 13h, horário de Brasília.

A Globo transmite o Mundial de Clubes ao vivo a partida na TV aberta para todos os estados do Brasil.

Já no SporTV, canal pago entre operadoras por assinatura. Tem também a opção de assistir online, através do GloboPlay e SporTV para assinantes. Dá para sintonizar também no canal do Cazé TV pelo Youtube.

Todas as opções estão disponíveis no navegador pelo computador, ou no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

Escalação do Fluminense no Mundial

O Fluminense estreia no Grupo F com algumas preocupações físicas. Agustin Canobbio, Keno e Facundo Bernal são dúvidas para o confronto, enquanto Yeferson Soteldo e Otavio estão totalmente descartados devido a lesões. O veterano zagueiro Thiago Silva deve comandar a defesa e pode voltar a ter como companheiro Juan Freytes, que foi titular ao seu lado na última partida. No ataque, Everaldo deve liderar o ataque, ladeado pela dupla dinâmica Jhon Arias e Kevin Serna nas pontas.

O time carioca vem com Fábio; Xavier, Silva, Freytes, René; Nonato, Santos, Martinelli; Arias, Everaldo, Serna

O Borussia Dortmund provavelmente escalará uma linha de três zagueiros para o confronto de terça-feira contra o Fluminense, com Niklas Sule, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini na defesa. A ausência de Emre Can e Nico Schlotterbeck devido a lesões limitou as opções de Niko Kovac.

No ataque, Julian Brandt e Karim Adeyemi provavelmente ficarão com as responsabilidades criativas, atrás de Serhou Guirassy, ​​que marcou 34 gols em todas as competições. Seus 21 gols na Bundesliga o colocam atrás apenas de Harry Kane, e ele terminou a temporada nacional em excelente forma.

O clube alemão tem Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy