Onde assistir Inter Miami x Tigres ao vivo na Leagues Cup (20/08/25)

Nesta quarta-feira, 20 de agosto, o Chase Stadium será o cenário das quartas de final da League Cup com o Inter Miami enfrentando o Tigres. Os dois times se encontraram pela última vez na edição de 2024, quando os gigantes mexicanos venceram por 2 a 1.

Onde assistir o jogo do Inter Miami hoje ao vivo

Para assistir ao jogo de hoje, os fãs podem acompanhar pela Apple TV. Nenhuma emissora faz a transmissão da partida. O time vencedor avança para a semifinal.

Os Herons passaram pela fase de grupos invictos, conquistando oito dos nove pontos possíveis, e foram impulsionados pelo retorno de Lionel Messi , que estava afastado desde 2 de agosto com um problema muscular.

O ícone argentino causou impacto imediato, saindo do banco para marcar e dar assistência contra o Galaxy em mais uma grande atuação. Ainda assim, permanecem dúvidas se ele está em condições de ser titular ou se voltará a ser substituído com facilidade.

Provável escalação do Inter Miami: Ustari (goleiro); Allen, Falcon, Alba, Fray; Busquets, Bright, Allende, De Paul; Messi, Suarez.

O Tigres, no entanto, não tem falta de poder de fogo. Atualmente, eles ostentam o ataque mais potente da Liga MX, com média de 3,3 gols por jogo, com sete artilheiros diferentes já contribuindo nesta temporada.

Ozziel Herrera tem sido o destaque, marcando três gols em quatro partidas do Apertura, parte de uma impressionante marca de 15 gols e oito assistências desde que chegou ao clube em julho de 2023.

Tigres deve escalar: Guzmán (goleiro);Aquino, Pizarro, Reyes, Angulo; Brunetta, Gorriarán, Carioca, Córdoba; Gignac, Ibáñez.