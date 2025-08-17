Onde assistir Internacional x Flamengo no Brasileirão ao vivo (17/08/25)

O Flamengo entra em campo neste domingo (17/8) para enfrentar o Internacional, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere, canal disponível em pay-per-view. Quem preferir acompanhar online pode assistir pelo Globoplay, desde que tenha a assinatura do pacote que inclui os canais ao vivo. Por causa do horário, o jogo não vai passar na Globo.

O time comandado por Filipe Luís lidera a competição com 40 pontos e chega embalado após vitória na Libertadores. A equipe terá praticamente força máxima, com exceção do chileno Erick Pulgar, que segue em recuperação.

O Flamengo tenta ampliar a vantagem na ponta da tabela e manter a sequência positiva. A fase é considerada uma das melhores da temporada, com equilíbrio entre ataque e defesa.

Internacional precisa reagir

Já o Internacional vive momento de oscilação. Ocupando a 11ª posição, com 24 pontos, o clube gaúcho precisa da vitória para se afastar da zona intermediária e voltar a sonhar com vaga na Libertadores de 2026.

Além da pressão no Brasileirão, o Colorado chega ao confronto com a necessidade de reverter o placar agregado das oitavas da Libertadores, já que perdeu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã. Para avançar direto, precisa vencer por dois gols de diferença; se ganhar por apenas um, a decisão vai para os pênaltis.

Internacional x Flamengo – informações da partida

Data: domingo, 17 de agosto de 2025

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere (TV por assinatura) e Globoplay (streaming)