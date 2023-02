Equipes de Al Wehda e Al Nassr disputar a décima sexta rodada do Campeonato Saudita nesta quinta-feira

Onde assistir jogo do Al Nassr x Al Wehda hoje; partida começa às 14h30

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo entra em campo nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, em busca dos três pontos para se manter na liderança do Campeonato Saudita. Contra o Al Wehda, o jogo do Al Nassr hoje vai ser às 14h30 (Horário de Brasília) no King Abdul Aziz Stadium, na Arábia Saudita.

Onde assistir jogo do Al Nassr hoje ao vivo

O jogo do Al Nassr hoje tem transmissão do DirecTV GO às 14h30, horário de Brasília.

Sem transmissão em canais de TV, o serviço de streaming é a única que exibe a partida nesta quinta-feira para todo o território nacional.

A plataforma está disponível por diferentes pacotes, indo de R$ 69,90 até R$ 89,90 por mês, assim como o combo anual.

Quem é assinante de operadora de TV por assinatura também tem acesso ao canal. Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, videogames, smartv e no computador.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: DirecTV GO

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Sim, Cristiano Ronaldo deve jogar nesta quinta-feira contra o Al Wehda, pela 16ª rodada do Campeonato Saudita na temporada do futebol.

O português marcou o seu primeiro gol oficial pelo clube saudita na última sexta-feira, 3 de fevereiro, contra o Al Fateh. De pênalti, acertou em cheio as redes do adversário para empatar o jogo nos acréscimos do segundo tempo.

Cristiano deve estar ao lado de Anderson Talisca, brasileiro que também joga no Al Nassr.

Provável escalação do jogo do Al Nassr hoje: Nawaf; Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Al-Ouijami; Al-Sulaiheem, Alkhaibari, Gonzalo Martínez; Anderson Talisca, Ghareeb e Cristiano Ronaldo.

Classificação do Campeonato Saudita 2023

O Al Nassr segue na liderança, mas empatado na pontuação com o Al Shabab.

1 Al Nassr - 34 pontos

2 Al Shabab - 34 pontos

3 Al Ittihad - 34 pontos

4 Al Hilal - 23 pontos

5 Al Taawon - 30 pontos

6 Al Fateh - 22 pontos

7 Abha - 22 pontos

8 Dhamk - 21 pontos

9 Al-Ettifaq - 19 pontos

10 Al Taee - 18 pontos

11 Al Feiha - 18 pontos

12 Al Raed - 16 pontos

13 Al Wehda - 15 pontos

14 Al Khaleej - 13 pontos

15 Al Aldalh - 9 pontos

16 Al Baten - 3 pontos

