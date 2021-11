Onde assistir jogo do Brasil x Venezuela hoje em amistoso feminino -28/11

A Seleção Brasileira enfrenta a Vezeuela neste domingo, 28/11, a partir das 21h (horário de Brasília), em amistoso na Arena da Amazônia pelo Torneio Internacional de Manaus. Confira as informações para assistir o jogo do Brasil Feminino hoje.

Onde assistir jogo do Brasil x Venezuela hoje: O jogo do Brasil e Venezuela Feminino hoje terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV fechada, além da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura, no site ou pelo aplicativo.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, cidade de Manaus, no Brasil

TV: SporTV

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Depois de golear a seleção da Índia na primeira rodada do Torneio Internacional de Manaus na última quinta por 6 a 1, a seleção brasileira feminina volta aos gramados da cidade neste domingo aumentar a vantagem que possui até o momento. Sob o comando de Pia, as jogadoras fazem jogos treinos para a Copa América Feminina do ano que vem.

Além disso, a partida também contou com a despedida da atacante e veterana Formiga da Seleção Brasileira.

Confira a programação do Torneio de Manaus:

Domingo, 28/11:

• Índia x Chile – 17h (horário local). Transmissão: CBF TV

• Brasil x Venezuela – 20h (horário local). Transmissão: SporTV

Quarta-feira, 01/12:

• Venezuela x Índia – 17h (horário local). Transmissão: CBF TV

• Brasil x Chile – 20h (horário local). Transmissão: SporTV

Provável escalação do Brasil:

A técnica Pia deve entrar em campo neste domingo com a mesma escalação que jogou na semana passada, trocando de jogadoras durante a partida já que tem como objetivo treinar as escalações para a Copa América do ano que vem.

BRASIL: Letícia; Antonia, Tainara, Daiane, Katrine; Duda, Angelina, Ary Borges, Kerolin; Debinha, Giovana.

