Onde assistir jogo do Corinthians hoje na Copinha e horário - 06/01/2023

Líder do grupo na Copinha, o elenco do Corinthians enfrenta o Fast nesta sexta-feira

O Corinthians busca os três pontos nesta sexta-feira para encaminhar a classificação na Copinha. Diante do Fast, entra em campo a partir das 21h45 (Horário de Brasília) pela segunda rodada do grupo 12. O jogo do Corinthians hoje vai ser na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Saiba onde assistir a Copinha na TV aberta e fechada hoje.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje na Copinha 2023

O jogo do Corinthians hoje vai passar na Rede Vida e SporTV, além do GloboPlay às 21h45 (horário de Brasília) em todos os estados do Brasil ao vivo.

Na TV aberta, a Rede Vida transmite o duelo do Timão para todo o estado. A emissora não disponibilizou qual será a equipe de transmissão no embate.

Outra possibilidade é acompanhar no SporTV em qualquer lugar do Brasil. O canal pago está disponível em todas as operadoras de TV como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para quem é fã e gosta de acompanhar tudo pelo celular é só sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens do SporTV.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Rede Vida, SporTV e GloboPlay

Como vem o Fast e o Corinthians para o jogo de hoje

O Fast perdeu para a Ferroviária na rodada de estreia da Copinha. Sem pontos anotados, ocupa a terceira posição do grupo 12, atrás do Corinthians e da própria adversária do interior. Precisa vencer o jogo desta sexta para se recolocar na briga até a próxima fase.

Do outro lado, o Timão estreou com goleada por 4 a 0 diante do Zumbi, na cidade de Araraquara. O time alvinegro ocupa a liderança do grupo com 3 pontos e pode encaminhar a vaga se ganhar e o Ferroviária perder na rodada para o próprio Zumbi.

Confira como foi o último jogo do Corinthians.



Escalações do jogo de hoje:

O Fast não tem jogadores lesionados para a partida desta sexta-feira.

Escalação do jogo do Fast Club hoje: Paulo Cesar; José Manoel, João Lucas, Joanes, Ezequiel; Carlos Lucas, Marcos Vitor, Charles Daniel; Claudio, Elissandro e Hollwer.

A escalação do Timão deve ser a mesma da rodada passada.

Escalação do jogo do Corinthians hoje: Kauê; Léo Mana, João Pedro, Murillo, Vitor; Thomas, Matheus Araújo, Pedrinho; Guilherme Biro, Pedro e Arthur Sousa.

Quem o Corinthians pode enfrentar na segunda fase?

De acordo com o chaveamento imposto pela FPF, a Federação Paulista de Futebol, o Corinthians pode enfrentar na segunda fase da Copinha o Sport, Comercial, Inter de Limeira ou o Volta Redonda.

Porém, como avançam os dois primeiros colocados do grupo, é necessário aguardar o resultado da fase de grupos após a terceira rodada.

Se o Corinthians avançar em primeiro, vai enfrentar o segundo colocado do grupo 11. Mas caso passe em segundo lugar, o que é pouco provável, ai terá pela frente o primeiro lugar do mesmo grupo. A data do embate ainda não está definida pela FPF.

O Corinthians é o maior campeão da Copinha, com 10 títulos.

