Onde assistir jogo do Flamengo hoje online DE GRAÇA (01/02)

Líder na classificação da Taça Guanabara, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, para enfrentar o Boavista na sexta rodada da competição. Com início às 21h10 (Horário de Brasília), o jogo do Flamengo hoje no Campeonato Carioca vai ser no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O jogo do Flamengo hoje vai passar na BAND, BandSports, BandPlay e no site da BAND.

O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz vai apitar o confronto entre Flamengo e Boavista. Os assistentes vão ser Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Fabiana Nobrega Pitta. Já o quarto árbitro será Fabio Peixoto Schuch.

Como assistir o jogo do Flamengo hoje online

A Rede Bandeirantes é uma rede de televisão aberta brasileira, pertencente ao Grupo Bandeirantes. A emissora conquistou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca após negociar e chegar em acordo com a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

A emissora paulista comprou os direitos da competição e por isso ela é a única que pode exibir no canal aberto e na TV paga.

Mas além de acompanhar dos grandes times cariocas na TV, o torcedor também pode assistir no site da BAND (www.band.uol.com.br) ou no aplicativo BandPlay e o melhor: tudo de graça.

No site da emissora basta acessar a opção "Ao vivo", escolher o canal da BAND e clicar em ok assim que o player carregar. Dá para assistir no computador ou no navegador do celular ou tablet.

Pelo BandPlay, no navegador ou aplicativo nos dispositivos móveis, o torcedor só precisa se cadastrar com email, senha e nome completo.

Quanto custa o BandPlay?

O BandPlay é de graça. A plataforma disponibiliza todo o conteúdo da emissora para o torcedor assistir.

Escalação do jogo do Flamengo hoje

Como o Rubro-Negro se prepara para disputar o Mundial de Clubes na próxima semana, o técnico Vitor Pereira deve optar por um misto de reservas e titulares nesta quarta-feira, pela rodada do Campeonato Carioca.

Titulares como Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa devem ficar de fora da escalação para evitar possíveis lesões ou problemas físicos até a decisão do Mundial da FIFA.

Já Bruno Henrique e Victor Hugo são os únicos desfalques do clube carioca.

Provável escalação do Flamengo hoje: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Filipe Luís; Erick Pulgar, Gerson, Matheus França; Marinho, Everton Cebolinha e Pedro.

Confira a lista de relacionados.

Quem o Rubro-Negro vai enfrentar no Mundial

O Flamengo vai enfrentar na semifinal do Mundial de Clubes o vencedor do duelo entre Al Hilal ou Wydad Casablanca na terça-feira, 7 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília).

O confronto da semifinal vai ser disputado em Tanger, no Marrocos. Como representa a América do Sul no torneio, o elenco rubro-negro tem a vantagem de começar a jogar apenas na semifinal, assim como o Real Madrid, da Europa.

Divididos em duas chaves, o time do Ninho do Urubu e Real Madrid podem se enfrentar na final se vencerem os seus embates nas semis. Quem perder vai para a briga no terceiro lugar.

Os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes serão transmitidos na Globo, SporTV, GloboPlay e nas plataformas CazéTV no Youtube e FIFA+.

Leia também: Que dia o Flamengo joga pelo Mundial de Clubes 2023: onde assistir a estreia