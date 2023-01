Onde assistir jogo do Inter hoje no Gaúchão 2023: transmissão ao vivo (21/01)

Para começar 2023 com o pé direito, o Internacional vai buscar a sua primeira vitória neste sábado, 21 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Com início às 19h (Horário de Brasília), o jogo do Inter hoje vai ser contra o Juventude no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na temporada passada, o Colorado foi derrotado pelo Grêmio na semifinal. Além disso, o time não conquistou nenhum título no ano passado ou sequer brigou por qualquer disputa.

Como assistir jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter hoje no Campeonato Gaúcho terá transmissão no Premiere e GloboPlay às 19h, para todo o Brasil ao vivo.

Pay-per-view responsável pelos direitos de imagens do Gaúcho vai exibir em todos os estados do país a partida entre Internacional e Juventude neste sábado. Porém, o torcedor tem que ter o pacote de canais em sua programação por valor extra na mensalidade.

Existe também a possibilidade de comprar o pacote avulso através das plataformas Amazon Prime e GloboPlay.

Por falar em GloboPlay, a plataforma também retransmite as imagens do Premiere tanto pelo site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo para celular, Android e iOS, tablet e smartv.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Contratações do Internacional na temporada

Para a nova temporada, a diretoria do Inter desembolsou milhões para reforçar o elenco e assim fazer uma boa edição em todos os torneios que vai disputar.

Mário Fernandes, lateral direito, assinou com o Inter até o final de 2023. O jogador vem de empréstimo pelo CSKA Moscow, na Rússia. Outra contratação com John, goleiro que também fica até o fim deste ano.

O elenco também se desfez de alguns jogadores como João Peglow, Heitor, Taison, David, Daniel e Gustavo Maia.

Treino fechado nesta manhã 🔒 pic.twitter.com/yZ4ioSn4Ew — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 20, 2023

Árbitro do jogo de hoje

O árbitro escolhido pela Federação Gaúcha de Futebol para apitar o jogo do Inter hoje vai ser Leandro Pedro Vuaden, neste sábado diante do Juventude.

Os assistentes vão ser Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Junior. O quarto árbitro da partida vai ser Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo.

Para fechar o quadro de arbitragem, Paulo Ricardo Silva Conceicao será o técnico de arbitragem.

Jogos da primeira rodada do Campeonato Gaúcho

Além do jogo do Inter hoje, a primeira rodada do Campeonato Gaúcho também apresenta outros embates neste sábado e por todo o fim de semana.

SÁBADO, 21/01:

16h30 - Caxias x Grêmio

19h - Internacional x Juventude

19h - São Luiz x Ypiranga

DOMINGO, 22/01:

16h - Brasil de Pelotas x Aimoré

16h - Novo Hamburgo x Avenida

19h - Esportivo x São José

