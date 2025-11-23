Onde assistir jogo do Real Madrid x Elche e escalações hoje
Jogo começa às 17h
O Real Madrid entra em campo pressionado neste domingo (23), após ver o Barcelona vencer o Athletic Club por 4 a 0. O resultado colocou os blaugranas empatados em pontos com o time de Xabi Alonso, que agora precisa reagir fora de casa para não perder terreno na briga pela liderança de La Liga.
Transmissão Real Madrid x Elche
O torcedor poderá acompanhar Elche x Real Madrid ao vivo pelo Disney+, que transmite o jogo neste domingo.
- Data: Domingo, 23 de novembro
- Horário: 17h
- Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche
- Transmissão ao vivo: Disney+
Os Blancos visitam o Elche, no Estádio Manuel Martínez Valero, e chegam ao duelo às vésperas de uma semana decisiva na Champions League. O técnico Xabi Alonso reconheceu a necessidade de uma resposta imediata e explicou, na coletiva pré-jogo, como tem preparado o elenco.
“É assim que funciona, temos que nos preparar para eles da mesma maneira. Sabemos o que significa jogar fora de casa, são jogos contra a torcida, mas o jogo e a preparação são os mesmos”, afirmou. Ele também comentou sobre o trabalho na lateral-direita durante a pausa de seleções, especialmente com Trent Alexander-Arnold em recuperação.
“Como lateral-direito, aproveitamos essa pausa com Trent para treinar mais e recuperá-lo totalmente da lesão. Valverde ainda pode jogar lá, mas ter Trent em melhor forma nos dá mais opções. Não é só ele, há outras alternativas como Militão, que atuou ali pela seleção, ou Asencio.”
Probabilidades do jogo
Elche: +619
Empate: +435
Real Madrid: -265
O favoritismo é amplo para o time de Xabi Alonso, mesmo atuando fora de casa.
Prováveis escalações
Elche: Matias Dituro; Álvaro Núñez, David Affengruber, Victor Chust, Adrià Pedrosa; Marc Aguado; Bambo Diaby, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Rafa Mir; Álvaro Rodrigues.
Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinicius Junior; Kylian Mbappé.