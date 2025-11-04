Onde assistir jogo do Sporting x Juventus ao vivo na Champions League

Spalletti estreia na Europa no comando da Juventus, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões: as opções de escalação

Luciano Spalletti estreia no comando da Juventus nesta terça-feira, 4 de novembro. Os Bianconeri entram em campo no Allianz Stadium, em Turim, para a quarta rodada da Liga dos Campeões contra o Sporting Lisboa. A Juve busca sua primeira vitória europeia da temporada.

Transmissão do Sporting x Juventus hoje

A partida Juventus x Sporting CP pela Liga dos Campeões da UEFA 2025-26 começará às 17h, horário de Brasília, 4 de novembro. A transmissão do jogo será exclusiva na HBO MAX.

Após a estreia vitoriosa contra o Cremonese, Luciano Spalletti leva a Juventus à Liga dos Campeões . Esta noite, os Bianconeri enfrentam o Sporting Lisboa em casa, no Allianz Stadium, em Turim. O Sporting Lisboa é um adversário difícil, mas já jogou e perdeu nesta campanha da Liga dos Campeões contra o Napoli, na Itália.

A Juventus também precisa se recuperar na Liga dos Campeões, já que ainda não venceu na competição. Dois empates (4 a 4 contra o Borussia Dortmund e 2 a 2 contra o Villarreal) e uma derrota muito infeliz para o Real Madrid (1 a 0 no Bernabéu). Dois pontos, mas ainda com boas chances de recuperação, faltando seis jogos para o fim do campeonato. O Sporting Lisboa, por outro lado, já tem seis pontos, graças a duas vitórias em casa e à derrota de Maradona.

Veja a escalação:

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopemeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Mckennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Treinador: Luciano Spalletti.

SPORTING:Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis. Treinador: Rui Borges.