Onde assistir jogo do Uberlândia x Galo hoje ao vivo e horário – 02/02

O Uberlândia recebe o Galo para disputar nesta quarta-feira, 02/02, a terceira rodada do Campeonato Mineiro a partir das 19h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Municipal Parque do Sabiá. Com transmissão ao vivo, saiba as principais informações de onde assistir ao jogo do Galo hoje.

Onde assistir ao jogo do Galo hoje ao vivo

O canal SporTV, em operadoras por assinatura, e o pay-per-view Premiere, vão passar o jogo ao vivo com cobertura a partir das sete e meia da noite. O serviço está disponível somente em operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com) que também disponibiliza os diferentes pacotes, por diferentes valores entre R$49,90 até R$89,90.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Premiere

Em 5ª posição com três pontos, o Uberlândia entra em campo nesta quarta-feira buscando a vitória de qualquer maneira para que consiga subir na classificação do Campeonato Mineiro. Dessa maneira, o time venceu somente uma rodada e perdeu na oura.

Enquanto isso, o Atlético Mineiro se mantém em terceiro lugar na tabela com 4 pontos depois de vencer uma partida e empatar a outra na temporada do Mineiro. Agora, o seu principal objetivo é entrar em campo nesta quarta-feira e levar para casa os três pontos já que, se contar com o tropeço dos adversários, tem a chance de chegar até a liderança.

Escalação do Uberlândia x Atlético-MG

O Uberlândia não tem novos desfalques.

Já Vargas ficará fora por tempo indeterminado, além de Dodô.

Escalação do jogo do Uberlândia hoje: Cesinha, Bruno Costa, Ferron, Rogério; Daniel Pereira, Silvano, Marco Goiano; Alê, Ricardinho, Alfredo

Escalação do jogo do Galo hoje: Rafael (Everson); Guilherme Arana, Nathan Silva, Igor Rabello Guga; Tchê Tchê, Zaracho, Guilherme; Savarino, Dylan, Ademir

Relembre como foi o último jogo do Uberlândia x Atlético-MG.

