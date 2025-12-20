Onde assistir Manchester City hoje x West Ham e escalação sábado
Tudo o que você precisa saber sobre o jogo Manchester City x West Ham
O Manchester City pode chegar ao topo da tabela da Premier League com uma vitória sobre o West Ham no sábado. O City está apenas dois pontos atrás da equipe de Mikel Arteta e ultrapassaria o Arsenal caso vencesse em casa. O jogo desse sábado, 20 de dezembro, começa ao meio-dia (de Brasília).
A equipe de Nuno Espírito Santo não vence há cinco jogos e ainda mantém a esperança de evitar o rebaixamento nesta temporada. Apesar de ter estado em vantagem duas vezes contra o Aston Villa no último fim de semana, os dois gols de Morgan Rogers impediram os Hammers de conquistarem três pontos valiosos.
Além disso, o West Ham não vence no Etihad Stadium na Premier League desde 2015.
Manchester City x West Ham: informações importantes
- Data: sábado, 20 de dezembro de 2025
- Horário de início: 15h GMT / 10h ET
- Local: Estádio Etihad, Manchester
- TV e streaming: Disney+
Escalação Manchester City x West Ham
Pep Guardiola confirmou na sexta-feira que Rodri, John Stones e Jeremy Doku desfalcarão o time na partida contra o West Ham devido a lesões.
Além disso, espera-se que Oscar Bobb fique de fora após sofrer uma pancada na vitória sobre o Brentford nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira à noite.
O Manchester City deve escalar James Trafford; Rico Lewis, John Stones, Rúben Dias e Rayan Aït‑Nouri; Nico González e Tijjani Reijnders; Oscar Bobb, Bernardo Silva, Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
O West Ham tem hoje os jogadores Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa, Bowen, Fernandes, Paquetá, Summerville; Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo