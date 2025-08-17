Onde assistir Manchester United x Arsenal ao vivo na Premier League (17/08/25)

A temporada 2025/26 do Manchester United começa em Old Trafford neste domingo, 16 de agosto, com o Arsenal sendo o primeiro adversário da Premier League na nova temporada. O jogo está marcado para às 12h30 (de Brasília).

Transmissão do jogo do Manchester United e Arsenal

O jogo do Manchester United hoje contra o Arsenal no Campeonato Inglês vai passar na Disney+ e na ESPN ao vivo em todo o país . O duelo não terá transmissão da televisão aberta, sendo a emissora da Disney o único canal a transmitir a partida.

A partida será transmitida pela Sky Sports Premier League no Reino Unido. Quem estiver nos Estados Unidos pode assistir pelo streaming da NBC Sports ou pela NBC. No Canadá, a transmissão será na DAZN, Fubo ou Amazon Prime Video.

No Arsenal, Kai Havertz se destaca como jogador. O atacante alemão de 26 anos é um dos jogadores mais destacados da equipe. Na última temporada na Premier League, ele marcou nove gols e deu três assistências em 23 jogos, sendo titular em 21 deles e jogando um total de 1.875 minutos.

No Manchester United, Amad Diallo é quem se destaca. O atacante marfinense de 23 anos é um dos jogadores mais destacados da equipe. Na última temporada na Premier League, ele marcou oito gols e deu seis assistências em 26 jogos, sendo titular em 20 deles e jogando um total de 1.901 minutos.

E quem ganha hoje?

Essas duas equipes se enfrentaram 243 vezes na Premier League. As estatísticas favorecem o Manchester United, que venceu 99 vezes, enquanto o Arsenal venceu 89 vezes, deixando um saldo de 55 empates.