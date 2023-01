Já classificado, time do São Paulo joga contra o Marília nesta terça-feira ao vivo na televisão fechada e no streaming

Onde assistir Marília x jogo do São Paulo na Copinha hoje – 10/01/2023

O São Paulo já está classificado para a próxima fase da Copinha. Nesta terça-feira, buscará mais uma vitória ao enfrentar o Marília pela terceira rodada da fase de grupos às 21h45 (Horário de Brasília). O jogo do São Paulo na Copinha vai ser no Estádio Bento de Abreu, em Marília. Aqui está tudo o que você tem que saber para assistir o jogo.

Onde vai passar jogo do São Paulo na Copinha hoje na TV

O SporTV é quem vai passar o jogo do São Paulo na Copinha às 21h45 (horário de Brasília).

O canal está disponível entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todos os estados brasileiros. Para assistir basta sintonizar e curtir a programação.

Caso não tenha o canal no pacote de programação é só entrar em contato com a operadora.

Com os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o horário local tem uma hora de diferença. Por isso a transmissão começa às 20h45.

Como assistir jogo do São Paulo pelo celular

Para o torcedor que gosta de assistir tudo pelo celular, dá para sintonizar o jogo do São Paulo na Copinha hoje através do GloboPlay, plataforma de streaming.

Porém, lembre-se que apenas assinantes podem acompanhar a partida ao vivo no streaming. Isso porque a plataforma retransmite as imagens do SporTV, ou seja, é preciso ser assinante.

Outra opção é o Canais Globo, para quem é assinante da TV fechada.

Dá para acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília

TV: SportV

Online: GloboPlay

Grupo do São Paulo na Copinha 2023

O São Paulo já está com o passaporte carimbado até a segunda fase. Com duas vitórias e 6 pontos, o elenco paulista só entra em campo nesta terça-feira para cumprir tabela e confirmar a liderança, precisando de empate ou vitória.

O Marília, por outro lado, segue na segunda posição com 2 pontos, enquanto Porto Velho e CSP se mantém ambos com 1 ponto só, com apenas um empate na classificação.

Jogando em casa, o time do Marília promete dar trabalho ao tricolor paulista. Porém, o elenco também disputa a segunda posição do grupo com Porto Velho e CSP, que jogam nesta terça.

GRUPO 17

1 São Paulo - 6 pontos

2 Marília - 2 pontos

3 Porto Velho - 1 ponto

4 CSP - 1 ponto

Quantos títulos tem o São Paulo na Copinha?

O São Paulo venceu a Copinha nos anos de 1993, 2000, 2010 e 2019. Entre as quatro edições, o ano de 2000 foi conquistado de maneira invicta.

O primeiro título veio em 1993 ao derrotar o Corinthians por 4 a 3, em partida acirrada. Mais tarde, no ano 2000, superou a Juventus pelo placar 2 a 1.

Em 2010, o tricolor empatou com o Santos no tempo normal por 1 a 1. Nas penalidades, entretanto, o resultado ficou em 3 a 0 entre as cobranças.

Para fechar, o São Paulo se vingou do Vasco em 2019 sob os pênaltis em 3 a 1. Isso porque no ano de 1999 o elenco carioca foi campeão pela primeira vez.

Confira no vídeo a seguir como foi o título do Tricolor Paulista.



Segunda fase do São Paulo

Já classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo pode jogar contra o América MG, Retrô ou a Ponte Preta, integrantes do grupo 18.

Tudo vai depender de quem terminar em segundo lugar neste grupo, já que o tricolor vai pegar o segundo colocado da chave, como manda o regulamento.

O América é o líder do grupo 18 com seis pontos, enquanto Retrô e Ponte Preta tem três pontos cada.

