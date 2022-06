Onde assistir México x Uruguai ao vivo e horário do amistoso internacional

Com a Copa do Mundo se aproximando, as seleções de México e Uruguai se enfrentam nesta quinta-feira, 2 de junho, em amistoso preparatório para o Mundial da FIFA. O confronto será realizado a partir das 23h (horário de Brasília), no Estádio State Farm, em Phoenix, tendo transmissão ao vivo. Saiba onde assistir Onde assistir México x Uruguai hoje.

Onde assistir México x Uruguai ao vivo?

O jogo amistoso entre México e Uruguai hoje poderá ser assistido na ESPN e Star +, a partir das 23h, seguindo o horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da ESPN é quem exibe o bom futebol nesta quinta-feira entre duas das maiores seleções de prestígio no mundo. A emissora, entretanto, só pode ser encontrada em operadoras de TV por assinatura.

Se você não é assinante, pode acompanhar pelo Star +, serviço de streaming, disponível somente aos membros da plataforma tanto pelo computador, no celular, tablet ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo México x Uruguai hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio State Farm, em Phoenix, no Arizona

Onde assistir: ESPN e Star +

México e Uruguai na temporada 2022

A seleção do México integra o grupo C da Copa do Mundo da FIFA este ano ao lado da Argentina, Polônia e Arábia Saudita. Os mexicanos conquistaram a classificação através das Eliminatórias da Concacaf mas, para o jogo desta quinta-feira, o elenco usará apenas para treinamento.

Do outro lado, o Uruguai também se garantiu no Mundial da FIFA deste ano através das Eliminatórias da Conmebol na América do Sul. Pelo grupo H, tem pela frente Portugal, Coréia do Sul e Gana, grupo considerado um dos mais complexos da competição. No jogo de hoje, com seus principais jogadores, quer medir a escalação e buscar a vitória.

Provável escalação do México: Cota; Gallardo, Moreno, Montes, Aguirre; Romo, Guardado, Beltran; Pizarro, Giménez e Alvarado.

Provável escalação do Uruguai: Muslera (Rochet); Viña, Coates, Godín, Araujo; Bentacur, Torreira, De La Cruz, Valverde, Rossi; Nuñez e Cavani.

+ Como funciona as oitavas da Libertadores 2022?

Último jogo México x Uruguai

A última vez que as equipes de México e Uruguai se enfrentaram aconteceu em 7 de setembro de 2018, em partida amistosa, após a realização da Copa do Mundo da Rússia.

Por 4 x 1, a seleção uruguaia levou a melhor com gols de Giménez, Luis Suárez e Gastón Pereiro. Já Raúl Jimenez descontou.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos de um dos últimos jogos entre as equipes.