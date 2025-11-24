Futebol

Onde assistir Mirassol x Ceará na segunda (24/11/25)

Jogo da 35ª rodada do Brasileirão começa às 19h

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar Mirassol x Ceará Foto: Getty Images

O Mirassol recebe o Ceará nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, em partida da 35ª rodada do Brasileirão. Jogando na no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, os times iniciam o duelo às 19h (de Brasília). Confira todas as informações de onde vai passar o jogo ao vivo.

Onde vai passar Mirassol x Ceará?

Para o torcedor, a única opção de assistir a transmissão do jogo de Mirassol x Ceará hoje é pelo Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe as imagens do confronto do Brasileirão para todos os estados do país

Outra opção é acompanhar através da plataforma para celular, tablet, computador e até na smart TV. Assinante do Globo Play também tem a possibilidade de assistir ao vivo como e onde quiser.

O Ceará deve escalar Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon.

O Mirassol relacionou Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

