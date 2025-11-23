Futebol

Onde assistir na internet o jogo Inter Miami e FC Cincinnati nos playoffs da MLS Cup

Acompanhe a partida neste domingo

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Inter Miami e FC Cincinnati Foto: Getty Images

Os playoffs da MLS Cup de 2025 chegam às semifinais, com o FC Cincinnati recebendo o Inter Miami CF no domingo, no TQL Stadium, enquanto continua sua busca pelo título. A transmissão é exclusiva da AppleTV, a partir das 19h (de Brasília).

Cincinnati anuncio a seguinte escalação: Celentano; Hagglund, Robinson e Hadede; Echenique, Bucha, Evander, Gidi e Engel; Brenner e Denkey.

O Miami tem Ríos; Ian Fray, Noah Allen, Falcón e Jordi Alba; Tadeo Allende, De Paul, Sergio Busquets e Rodríguez; Lionel Messi e Luis Suárez. Técnico:c Javier Mascherano.

Histórico de FC Cincinnati x Inter Miami

O FC Cincinnati tem levado a melhor sobre a Inter nas últimas temporadas, e o Inter Miami não vence no TQL Stadium desde 2021.

Nesta temporada, o time laranja e azul conquistou quatro dos seis pontos possíveis na série. Foi raro Messi passar em branco nesta temporada da MLS, e ele jogou os 90 minutos na derrota por 3 a 0 para o Cincinnati no TQL (ele estava suspenso para o empate em 0 a 0 em casa 10 dias depois).

Em 2024, na conquista do Supporters’ Shield pelo Miami, o Cincinnati foi um dos poucos times a derrotar os campeões. O Cincinnati venceu por 6 a 1 em casa, em um jogo que não contou com Messi, Luis Suárez e Jordi Alaba. Suárez marcou duas vezes em seis minutos, dando à Inter uma vitória em casa no mês seguinte.

Em 2023, o Cincinnati venceu o Herons nos dois jogos da temporada regular, embora o Inter Miami tenha eliminado o FC Cincinnati da US Open Cup em uma semifinal emocionante.

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

