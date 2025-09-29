Onde assistir Nasaf Qarshi x Al Hilal hoje na Liga dos Campeões da Ásia (29/09/25)

Netsa segunda-feira, 29, o Al Hilal enfrenta o Nasaf Qarshi na segunda partida da Elite da Liga dos Campeões da AFC 2025-26, na Qarshi Arena, buscando dar continuidade à vitória contra o Al-Duhail na primeira rodada. O jogo começa às 10h45 (de Brasília).

Onde assistir o jogo Nasaf Qarshi x Al Hilal?

A partida hoje, 29, terá transmissão da Disney+ (Streamming). O Nasaf Qarshi enfrentará o Al-Hilal a partir de 29 de setembro de 2025, às 13h45 UTC, no Estádio Markaziy Qarshi, na cidade de Qarshi, Uzbequistão. A partida faz parte da Elite da Liga dos Campeões da AFC, Região Oeste.

Na temporada passada, o Al-Hilal foi eliminado da Liga dos Campeões da AFC nas semifinais pelo Al-Ahli, que acabou vencendo a prestigiosa competição. Eles começaram a nova campanha da Liga dos Campeões da AFC com uma vitória contra o Duhail na primeira rodada, e precisam aproveitar esse momento. O Hilal continua sendo nosso time favorito para a vitória. Confira as condições do time! Diversas opções de apostas estão disponíveis.

Escalações

Provável escalação do Qarshi:

Nematov – Eshmurodov, Tursunov, Golban, Mukhammadiev – Colovic, Ceran, Mukhitdinov, Rahmatov – Otubanjo, Norchaev.

Ruzykul Berdyev jogará em sua formação regular de losango (4-4-2), com Norchaev e Yusuf Otubanjo liderando o ataque.

Provável escalação do Al Hilal:

Bono – Hamad Al-Yami, Koulibaly, Hernandez, Al-Tambakti – Neves, Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari – Malcom, Salem Al-Dawsari, Darwin Nunez. Técnico: Simeone Inzaghi.

O time de Simone Inzaghi, recém-saído de uma emocionante vitória por 3 a 1 contra o Al-Akhdoud na última partida do campeonato, buscará dar continuidade ao seu impressionante início de temporada na Liga dos Campeões da AFC enquanto se prepara para enfrentar o Nasaf Qarshi. A estreia contra o Duhail foi emocionante, mas o Hilal saiu vitorioso com um placar de 2 a 1.