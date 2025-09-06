Futebol

Onde assistir o jogo de Portugal hoje x Armênia nas Eliminatórias

Acompanhe a transmissão do jogo do time de Cristiano Ronaldo

Escrito por Anny Malagolini
jogo portugal hoje Foto: Getty Images

Neste sábado, 6 de setembro, Armênia e Portugal se enfrentam a partir das às 13 horas (horário de Brasília) pela 1ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Estádio República de Vazgen Sargsyan, em Ierevan.

Onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar Cristiano Ronaldo em ação neste sábado e ao vivo precisa ter o SporTV em sua grade de TV por assinatura. Já para quem prefere assistir online, a transmissão estará disponível no GloboPlay, que pode ser acessado pelo aplicativo em celulares, tablets, computadores ou diretamente na smart TV.

A Armênia deve escalar Cancarevic; Hovhannisyan, Harutyunyan, Piloyan, Grigoryan; Iwu, Udo, Dashyan; Sevikyan, Bichakhchyan, Ranos.

A seleção de Portugal, comandada pelo técnico Roberto Martínez, vai contar com Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo, Rafael Leão, Ronaldo.

A seleção da Armênia está no Grupo F e busca a primeira vitória na competição, mas terá pela frente a forte seleção de Portugal. Atual campeão da Nations League, o time português vai a campo com força máxima em busca do primeiro triunfo nas Eliminatórias. Com Cristiano Ronaldo entre os titulares, a expectativa é de um resultado elástico.

