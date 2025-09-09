Onde assistir o jogo de Portugal hoje x Hungria nas Eliminatórias

Acompanhe a transmissão do jogo do time de Cristiano Ronaldo ao vivo nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 9 de setembro, Hungria e Portugal se enfrentam a partir das às 15h45 (horário de Brasília) pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece na Puskás Arena, em Budapeste.

Onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar Cristiano Ronaldo em campo nesta terça e ao vivo precisa ter o SporTV em sua grade de TV por assinatura. Já para quem prefere assistir online, a transmissão estará disponível no GloboPlay, que pode ser acessado pelo aplicativo em celulares, tablets, computadores ou diretamente na smart TV.

Foi um início bem-sucedido para Portugal na campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo. Uma seleção húngara teimosa certamente oferecerá mais resistência do que os armênios, mas nunca antes havia triunfado sobre a nação ibérica.

Além disso, Marco Rossi está tentando guiar uma equipe inspirada por Dominik Szoboszlai para sua primeira final de Copa do Mundo desde 1990. Portugal é o grande favorito para avançar automaticamente para o torneio do próximo verão pelo Grupo F, especialmente depois que a Hungria foi empatada no final pela República da Irlanda na primeira rodada.

A Hungria de Marco Rossi deve escalar Dibusz, Négo, Orban, Szalai e Kerkez; Styles, Bolla, A. Toth, Szoboszlai e B. Toth; Vargas.

A seleção de Portugal, comandada pelo técnico Roberto Martínez, vai contar com Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo, Rafael Leão, Ronaldo.