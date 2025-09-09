Futebol

Onde assistir o jogo de Portugal hoje x Hungria nas Eliminatórias

Acompanhe a transmissão do jogo do time de Cristiano Ronaldo ao vivo nesta terça-feira

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo de Portugal hoje Foto: Getty Images

Nesta terça-feira, 9 de setembro, Hungria e Portugal se enfrentam a partir das às 15h45 (horário de Brasília) pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece na Puskás Arena, em Budapeste.

Onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar Cristiano Ronaldo em campo nesta terça e ao vivo precisa ter o SporTV em sua grade de TV por assinatura. Já para quem prefere assistir online, a transmissão estará disponível no GloboPlay, que pode ser acessado pelo aplicativo em celulares, tablets, computadores ou diretamente na smart TV.

Foi um início bem-sucedido para Portugal na campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo. Uma seleção húngara teimosa certamente oferecerá mais resistência do que os armênios, mas nunca antes havia triunfado sobre a nação ibérica.

Além disso, Marco Rossi está tentando guiar uma equipe inspirada por Dominik Szoboszlai para sua primeira final de Copa do Mundo desde 1990. Portugal é o grande favorito para avançar automaticamente para o torneio do próximo verão pelo Grupo F, especialmente depois que a Hungria foi empatada no final pela República da Irlanda na primeira rodada.

A Hungria de Marco Rossi deve escalar Dibusz, Négo, Orban, Szalai e Kerkez; Styles, Bolla, A. Toth, Szoboszlai e B. Toth; Vargas.

A seleção de Portugal, comandada pelo técnico Roberto Martínez, vai contar com Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo, Rafael Leão, Ronaldo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo de Israel x Itália hoje nas Eliminatórias

Onde assistir o jogo da Espanha hoje x Turquia nas eliminatórias

Final da Copa do Nordeste 2025 vai passar no SBT?

Copa do Nordeste: onde assistir o jogo do Bahia x Confiança na final

Onde assistir o jogo de Portugal hoje x Armênia nas Eliminatórias

Em qual canal vai passar o jogo do Brasil hoje x Chile nas Eliminatórias

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes