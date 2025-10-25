Onde assistir o jogo do Al Nassr x Al Hazm hoje com CR7

Em busca da sexta vitória consecutiva nesta temporada, o Al Nassr enfrenta o Al Hazm em uma partida da Saudi Pro League no sábado.

Neste sábado, 25 de outubro, o Al Nassr enfrenta o Al Hazm, em jogo da 6ª rodada do Campeonato Saudita. O time de Cristiano Ronaldo entra em campo às 15h (de Brasília), no estádio King Abdullah Sports City, em Jedá.

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV fechada pelo Sportv e de graça no canal do GOAT (YouTube), a partir das 15h. A BandSports também faz a transmissão. Os canais SporTV também estão dentro da plataforma Globoplay para assistir online.

Este confronto da Saudi Pro League acontece no Estádio King Abdullah Sport City em Jeddah, Arábia Saudita, e começa no sábado, 25 de outubro, às 15h.

O Al Hazm quebrou a sequência de quatro jogos sem vencer e registrou sua primeira vitória nesta temporada da Liga Profissional Saudita 2025/26, conquistando uma impressionante vitória por 2 a 1 sobre o Al Akhdood na última rodada. O time de Jalel Kadri ocupa atualmente a 13ª posição na classificação do campeonato.

Enquanto isso, o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, ampliou sua sequência de vitórias para cinco partidas no torneio com uma vitória dominante por 5 a 1 sobre o Al Fateh FC em seu recente confronto pela Liga Saudita. Atualmente, o time ocupa a liderança da tabela com 15 pontos.

CR7 joga hoje?

Sim, Cristiano Ronaldo está escalado para o duelo deste sábado. Jorge Jesus também deve escalar Al-Aqeedi; Al Ghanam, Simakan, Martinez, Nawaf Boushal; Alkhaibari, Ângelo, Coman, Mané e João Félix.

O Al-Hazem deve escalar Varela; Al-Harbi, Al-Shanqiti, Sultan Tanker, Al-Nakhli; Rosier, Basil Yousef, Al Habashi; Mokwana, Fábio Martins e Al Somah. Jalal Kadri é o técnico.