Onde assistir o jogo do Al Nassr x Al-Ittihad no Saudita hoje (26/09/25)

O Al Nassr enfrenta o Al-Ittihad nesta sexta-feira, 26 de setembro, na quarta rodada do Campeonato Saudita. O time de Cristiano Ronaldo entra em campo às 15h (de Brasília), no estádio King Abdullah Sports City, em Jedá. Ambas as equipes têm três vitórias; Al-Nassr lidera no saldo de gols.

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV fechada pelo Sportv e de graça no canal do GOAT (YouTube), a partir das 15h. A BandSports também faz a transmissão. Os canais SporTV também estão dentro da plataforma Globoplay para assistir online.

Este encontro coloca frente a frente duas equipes com inícios perfeitos, já que ambos os clubes conquistaram três vitórias em três jogos da liga, representando um teste inicial para suas ambições ao título.

O Al-Ittihad mantém o ímpeto conquistado na temporada anterior. Marcou dez gols e sofreu quatro em seus jogos de estreia no campeonato. Isso inclui uma goleada por 5 a 2 sobre o Al Okhdood, com três gols de Karim Benzema, e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al Fateh. O gol de N’Golo Kanté nos acréscimos garantiu uma vitória mais apertada por 1 a 0 contra o Al-Najma.

Embora o ataque do Al-Ittihad pareça potente, as falhas defensivas continuam sendo uma preocupação, com oito gols sofridos em seis partidas em todas as competições. Karim Benzema está em forma e deve jogar na próxima partida, o que será uma boa notícia para o técnico Laurent Blanc.

Enquanto isso, o Al-Nassr lidera atualmente a classificação da Saudi Pro League no saldo de gols. Sob o comando de Jorge Jesus, o time de Riad balançou as redes 12 vezes em três partidas, sofrendo apenas um gol. Sua performance recente inclui uma vitória por 4 a 0 sobre o Jeddah na Copa do Rei da Arábia Saudita, estendendo uma boa sequência.