Futebol

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Al-Ittihad no Saudita hoje (26/09/25)

Jogo começa às 15h nesta sexta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Al Nassr Foto: Getty Images

O Al Nassr enfrenta o Al-Ittihad nesta sexta-feira, 26 de setembro, na quarta rodada do Campeonato Saudita. O time de Cristiano Ronaldo entra em campo às 15h (de Brasília), no estádio King Abdullah Sports City, em Jedá. Ambas as equipes têm três vitórias; Al-Nassr lidera no saldo de gols.

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV fechada pelo Sportv e de graça no canal do GOAT (YouTube), a partir das 15h. A BandSports também faz a transmissão. Os canais SporTV também estão dentro da plataforma Globoplay para assistir online.

Este encontro coloca frente a frente duas equipes com inícios perfeitos, já que ambos os clubes conquistaram três vitórias em três jogos da liga, representando um teste inicial para suas ambições ao título.

O Al-Ittihad mantém o ímpeto conquistado na temporada anterior. Marcou dez gols e sofreu quatro em seus jogos de estreia no campeonato. Isso inclui uma goleada por 5 a 2 sobre o Al Okhdood, com três gols de Karim Benzema, e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al Fateh. O gol de N’Golo Kanté nos acréscimos garantiu uma vitória mais apertada por 1 a 0 contra o Al-Najma.

Embora o ataque do Al-Ittihad pareça potente, as falhas defensivas continuam sendo uma preocupação, com oito gols sofridos em seis partidas em todas as competições. Karim Benzema está em forma e deve jogar na próxima partida, o que será uma boa notícia para o técnico Laurent Blanc.

Enquanto isso, o Al-Nassr lidera atualmente a classificação da Saudi Pro League no saldo de gols. Sob o comando de Jorge Jesus, o time de Riad balançou as redes 12 vezes em três partidas, sofrendo apenas um gol. Sua performance recente inclui uma vitória por 4 a 0 sobre o Jeddah na Copa do Rei da Arábia Saudita, estendendo uma boa sequência.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo (24/09/25)

Ao vivo: onde assistir o jogo do Manchester City x Huddersfield

As Brabas: onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje x São Paulo

Jogo do Real Madrid hoje: onde vai passar Real Madrid x Levante na LaLiga

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Jeddah Club na Copa do Rei hoje com CR7

Resultado Bola de Ouro 2025: Ousmane Dembélé é eleito melhor do mundo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes