Onde assistir o jogo do Al Nassr x Al Kholood no Saudita hoje

O Al Nassr enfrenta o Al Kholood neste domingo, 14 de setembro, no Campeonato Saudita. O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tentará manter o ritmo da estreia com vitória nesta segunda rodada. Fique atento ao horário, pois o jogo começa às 15h (de Brasília) no Estádio Al-Awwal Park, Riyadh, na Arábia Saudita.

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV fechada pelo Sportv e de graça no canal do GOAT (YouTube), a partir das 15h. Os canais SporTV também estão dentro da plataforma Globoplay para assistir online.

O Al Nassr soma três pontos após vencer seu primeiro jogo na liga nesta temporada. O Al Nassr derrotou o Al Taawoun por 5 a 0, fora de casa. João Félix marcou três gols, enquanto Cristiano Ronaldo e Kingsley Coman marcaram os outros dois.

O técnico do Al Nassr, Jorge Jesus, confirmou que todos os jogadores estão prontos para a partida contra o Al Kholood.

Nawaf Al Aqidi deve desfalcar o Al Kholood após sofrer uma lesão muscular. Ele não compareceu ao treino, e agora Raghed Najjar deve ser o goleiro titular.

Na última partida, o Al Nassr derrotou o Al Taawoun, e sua linha de ataque parecia afiada e repleta de finalizadores precisos antes deste confronto. Mesmo com jogadores como João Félix também em boa fase, eles chegam a este confronto como o segundo favorito.

Por outro lado, o Al Kholood entra em campo após perder para o Al Ettifaq em sua estreia e buscará se recuperar de derrotas consecutivas. William Troost-Ekong comandará a defesa nigeriana, que precisa estar em seu melhor nível para conter Ronaldo e companhia.