O Al Nassr disputará mais uma partida pela Liga dos Campeões da AFC 2. Hoje, receberá o FC Goa no Al Awwal Park.

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Goa hoje com CR7

Nesta quarta-feira, 5 de novembro, o Al Nassr enfrenta o FC Goa, em jogo da quarta rodada do AFC Champions League Two. O time de Cristiano Ronaldo entra em campo hoje no estádio Al-Awwal Park, em Riade (ARA).

Em qual canal assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV fechada pela ESPN e Disney+, streaming pago, a partir das 15h15 (de Brasília). O Al Nassr está se preparando para receber o FC Goa na fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC 2025-26. Este promete ser um confronto interessante, que acontecerá no Parque Al-Awwal.

A equipe comandada por Jorge Jesus buscará manter a boa fase. Eles venceram todas as três primeiras partidas da fase de grupos da competição asiática. O Al Nassr lidera o Grupo D.

Jogarão em casa, o que será uma vantagem adicional para eles. O clube da Liga Profissional Saudita buscará mais uma vitória.

Com Cristiano Ronaldo provavelmente poupado, João Félix terá um papel crucial no ataque dos anfitriões. O atacante português estará ansioso para balançar as redes desta vez. Apesar de suas atuações nos últimos dois jogos não terem sido as melhores, o início de temporada de Félix tem sido excelente.

O Al Nassr pode avançar para a fase eliminatória com uma vitória sobre o FC Goa, que atualmente ocupa a 4ª posição no Grupo D. O time lidera o grupo com nove pontos após vencer todas as três partidas.

A escalação deve contar com Nawaf Al Aqidi, Ayman Ahmed, Iñigo Martinez, Abdulelah Al Amri, Sultan Al Ghanam, Angelo Gabriel, Abdulrahman Ghareeb, Wesley, Kingley Coman, Joao Felix, e Haroune Camara.