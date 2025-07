No SBT? Onde assistir o jogo do Bahia x Fortaleza e escalação (9/7)

No SBT? Onde assistir o jogo do Bahia x Fortaleza e escalação (9/7)

Na tarde deste quarta-feira, 9 de julho, Bahia x Fortaleza se enfrentam em jogo único das quartas de final da Copa Nordeste de 2025. O embate será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, com início às 21h30 (Horário de Brasília).

Onde vai passar Bahia x Fortaleza hoje

A partir das 21h30, começa a transmissão do jogo do Bahia x Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste no SBT, Premiere e ESPN.

O SBT transmite na TV aberta e o torcedor também pode assistir na plataforma digital do SBT, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só acessar o site (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos.

No site, clique em “Ao vivo”, escrito em vermelho e branco no menu principal, espere o player carregar no meio da tela e, na sequência, aperte o play. Dá para assistir no computador ou em qualquer aplicativo com internet.

ESCALAÇÃO

O técnico Rogério Ceni deve escalar Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly); Erick Pulga e Willian José.

A escalação do Fortaleza deve contar com João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez, Pochettino; Marinho, Breno Lopes, Lucero.

O que acontece em caso de empate?

Se Bahia e Fortaleza empatarem no número de gols hoje, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem vai para a semifinal do campeonato, de acordo com o regulamento da Copa Nordeste.

Não tem prorrogação na final do estadual, assim como gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate entre os times.