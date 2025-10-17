Onde assistir o jogo do Benfica x Chaves nesta sexta

Futebol

Escrito por Anny Malagolini
As Águia estão de volta! O jogo do Benfica e Chaves acontece nesta sexta-feira, 17 de outubro, em partida da 3ª rodada da Taça de Portugal. O Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, será palco do confronto, que começa às 15h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica hoje tem transmissão no Disney+. Quem é assinante do streaming pode acompanhar os principais campeonatos de futebol internacional, incluindo o jogo do Benfica neste sábado, pela plataforma de streaming no celular, tablet, smartv ou videogame, e até mesmo no computador.

O time do Chaves deve escalar os jogadores Gudzulic; Muscat, Tiago Simões e Bruno Rodrigues; Tiago Almeida, Pedro Pinho, João Teixeira e David Kusso; Reinaldo, Henrique Pereira e Roberto. Filipe Martins é o técnico.

José Mourinho deve apresentar a seguinte escalação: Samuel Soares; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Rafael Obrador; Barrenechea e Aursnes; Lukebakio, Leandro Barreiro e Ivanovic; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Como funciona a Taça de Portugal?

A Taça de Portugal, criada em 1938, é o principal torneio eliminatório do futebol português. Disputada por clubes de todas as divisões, a competição é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e garante ao campeão uma vaga na Liga Europa da UEFA.

O Benfica segue liderando o ranking com 26 títulos, seguido pelo FC Porto, que possui 20 conquistas. O Sporting, agora com 18 taças, amplia a distância para os demais clubes. Boavista aparece na quarta posição, com cinco títulos, enquanto Vitória de Setúbal, Belenenses e SC Braga têm três cada um.

Neste ano, o Sporting alcançou seu 18º troféu na competição, consolidando-se como o terceiro maior vencedor do torneio.

