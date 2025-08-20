Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 20 de agosto

Onde assistir o jogo do Benfica x Fenerbahçe no jogo da Champions (20/08/25)

O Benfica entra em campo pela Champions League nesta quarta-feira, 20 de agosto, e vai enfrentar os turcos do Fenerbahçe. A partida é válida pela última rodada das Qualificatórias e está prevista para às 16h (horário de Brasília). O jogo acontece no Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Istambul, Turquia.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo de hoje terá transmissão para o Brasil na TNT e também no streaming da HBO Max. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1.

O time português, comandado por Bruno Lage, deve escalar Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea e Barreiro; Aursnes, Pavlidis e Akturkoglu. Estão lesionados: Bruma, Bah e Manu Silva.

A provável escalação do Fenerbahçe de José Mourinho tem Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri.

Como funciona a fase preliminar da Champions?

A Liga dos Campeões da UEFA 2025-26 não apenas começou, como já está sendo preparada há algumas semanas. Ao todo, oitenta e duas equipes participarão da Liga dos Campeões.

Dez rodadas depois, duas equipes se enfrentarão para determinar o campeão da Europa.

Primeira fase de qualificação: vinte e oito campeões das associações 25-27 e 30-55

Segunda fase de qualificação: oito campeões das associações 16-24, excluindo a Rússia, mais dois campeões das associações 28 e 29 entram no caminho dos campeões. Seis segundos classificados das associações 10-15 começam o caminho da liga.

Terceira fase de qualificação: cinco equipas ou mais entram no caminho da liga.

Fase de play-off: quatro campeões das associações 11-14.

Fase da liga: dez campeões das associações 1-10, seis segundos classificados das associações 1-6, cinco terceiros classificados das associações 1-5, quatro quartos classificados das associações 1-4, um campeão da associação 15, duas equipas das associações com os coeficientes mais altos da época anterior e os campeões da Liga Europa.

A final da Liga dos Campeões da UEFA de 2025-26 será em 30 de maio de 2026 na Puskas Arena em Budapeste, Hungria.