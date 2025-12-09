Futebol

Onde assistir o jogo do Corinthians x Jaraguá na final do futsal LNF

Jogo começa às 19h

Escrito por Anny Malagolini
O Corinthians enfrenta o Jaraguá nesta terça-feira, 9 de dezembro, no primeiro jogo da final da LNF, a Liga Nacional de Futsal. O jogo começa às 19h, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo diretamente do Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo.

A partida do Corinthians de futsal vai ter transmissão na LNF TV, disponível gratuitamente no Youtube, e também no Canal GOAT. Essa é a partida de id e a decisão será no sábado, dia 13, também às 19h, na Arena Jaraguá.

O Timão do técnico Fernando Malafaia deve escalar Kelvin, Marlon, Luisinho, Igor Carioca e Deives.

A LNF é a Liga Nacional de Futsal, responsável por reunir equipes de sete diferentes estados do Brasil: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os campeões são credenciados para disputar torneios como a Libertadores e o Intercontinental de Clubes.

Vinte e quatro equipes disputam a temporada da LNF durante a primeira fase. As 16 melhores colocadas avançam para a segunda fase, ou oitavas de final, seguido das quartas de final, semifinal e a final.

