Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje x Defensa y Justicia (03/07)

Uma pausa do Mundial de Clubes FIFA nesta quinta-feira, 3, para o amistoso entre Cruzeiro e Defensa y Justicia, da Argentina. O jogo começa às 20h (de Brasília), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela Vitória Cup.

Transmissão do jogo do Cruzeiro ao vivo

O clássico entre Cruzeiro e Defensa y Justicia ocorre hoje, 3 de julho de 2025, com transmissão ao vivo pelo Premiere e SporTV. Quem é assinante da plataforma de streaming GloboPlay pode acompanhar os canais ao vivo pela internet.

Para assistir online, o torcedor pode acessar o Premiere através do serviço de streaming Globoplay. É necessário ser assinante do Premiere ou adquirir o pacote específico que inclui o canal. Após o login no Globoplay, vá à seção “Agora na TV” e selecione o canal Premiere para acompanhar a partida.

O Cruzeiro enfrenta o Banfield no domingo, 6, 1as 16h00, também no Kleber Andrade.

Escalação

Após 15 dias de pausa, o clube mineiro deve ir a campo com seu time praticamente completo. Leonardo Jardim vê no amistoso uma oportunidade de voltar ao Brasileirão com ritmo para assumir a liderança.

O Cruzeiro deve escalar Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge.

O time argentino tem Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Tobías Rubio, Rafael Delgado e Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Cesar Pérez, Aaron Molinas e Francisco González; Abiel Osorio e Matías Ramírez.