Onde assistir o jogo do Fluminense hoje no Mundial e escalação (4/7)

Fluminense e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira, 4 de julho, em um confronto surpreendente nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, ambos vindos de surpresas históricas que remodelaram a tabela do torneio.

O jogo do Fluminense começa às 16h, de Brasília, e vai contar com transmissão da TV Globo, retransmissão do Globoplay, Sportv, CazéTV e Dazn.

Se o Fluminense perder, está fora do Mundial, mas em caso de vitória, poderá enfrentar o Palmeiras ou o Chelsea na semifinal.

Escalação do Fluminense e Al Hilal

O tricolor carioca chega no jogo sem uma peça fundamental na sua defesa, já que o lateral-esquerdo René está suspenso após receber seu segundo cartão amarelo no torneio durante a surpreendente vitória sobre a Inter.

O técnico Renato Gaúcho precisa reorganizar sua defesa, enquanto a ausência do meio-campista Otávio, afastado da temporada por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Martinelli também é dúvida, embora o time brasileiro seja impulsionado pela boa fase de Germán Cano, que se destacou como seu talismã com gols cruciais nas últimas partidas.

Com isso, o time deve escalar Fábio, Ignácio (Canobbio), Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Fuentes; Arias e Cano.

Já o Al Hilal tem na escalação Bono, Koulibaly Rúben Neves e Renan Lodi; Cancelo, Kanno, Nasser Al Dawsari, Milinkovic-Savic e Moteb; Malcom e Marcos Leonardo.