Jogo é pela ida das oitavas de final da Sul-Americana

Onde assistir o jogo do Galo x Godoy Cruz na Sul-Americana (14/08/25)

Jogando em casa, na Arena MRV, o Atlético Mineiro recebe o Godoy Cruz em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida desta quinta-feira, 14 de agosto, começa às 19h (horário de Brasília). O Atlético Mineiro precisa de uma vitória para chegar no jogo de volta com menos pressão.

Transmissão do jogo do Galo e Godoy Cruz na Sula

Os fãs podem assistir ao jogo pela ESPN e também na Disney+ ao vivo para todo o Brasil a partir das 19h. O duelo não terá transmissão da televisão aberta.

A partida de volta será na próxima quinta-feira, em Mendoza, na Argentina. O time que se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana vai enfrentar o vencedor entre Cienciano e Bolivar.

O Galo deve escalar Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Alexsander), e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Cadu, Caio Maia e Patrick estão lesionados.

O rival tem o seguinte elenco: Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi e Pol Fernández; Altamira, Nicolás Fernández e Andino; Auzmendi.

Para este ano, a entidade que organiza o torneio, CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol), pagará ao campeão a Premiação da Sul-Americana de R$ 25,3 milhões, apenas pela vitória na final.

Confira todos os valores da premiação:

Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,14 milhão) Mandante / US$ 250 (R$ 1,26 milhão) Visitante

Fase de grupos – US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) + US$ 100 mil (R$ 514 mil) cada vitória

Oitavas de final – US$ 550 mil (R$ 2,8 milhões)

Quartas de final – US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Semifinal – US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Vice-Campeão – US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões)

Campeão – US$ 5 milhões (R$ 25,3 milhões).