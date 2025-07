Onde assistir o jogo do Inter Miami x New England nesta quarta (9/7)

New England Revolution e Inter Miami CF se enfrentam no Gillette Stadium na quarta-feira às 20h30 (de Brasília). E é uma chance para o time de Lionel Messi recuperar terreno na classificação da MLS após participar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Para assistir ao jogo de hoje, os fãs podem acompanhar pelo MLS Season Pass e Apple TV. Nenhuma emissora faz a transmissão da partida da MLS, a Major League Soccer.

Messi joga hoje no Inter Miami?

Sim, o Messi começará a partida, confirmou a Inter Miami ao anunciar sua escalação inicial uma hora antes da partida. O argentino vem de uma de suas melhores partidas da temporada, na qual marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 4 a 1 contra o CF Montreal no sábado, 5 de julho.

Os maiores artilheiros do New England Revolution

– Com sete gols em 19 jogos, Carles Gil é o artilheiro do New England.

– Ilay Feingold é outro grande artilheiro da Nova Inglaterra. Ele tem três gols em sete chutes a gol.

– Além de ser um dos maiores artilheiros da Nova Inglaterra, Gil também lidera o clube em chances criadas, com 37.

Maiores artilheiros do Inter Miami CF

– O Inter Miami CF é liderado por Lionel Messi, que tem 12 gols em 15 jogos nesta temporada, terceiro na liga.

– Telasco Jose Segovia Perez, do Inter Miami CF, também tem cinco gols em 17 jogos, em sete chutes (0,4 chutes por jogo).

– Messi também lidera o Inter Miami CF em chances criadas, com 20 (20º na liga), e tem seis assistências.