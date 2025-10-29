Futebol

Onde assistir o jogo do Liverpool x Crystal Palace hoje e escalações

Jogo começa às 16h45

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Liverpool x Crystal Palace Foto: Getty Images

Liverpool e Crystal Palace se enfrentam pela terceira vez nesta temporada, em partida válida pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, que será disputada em Anfield na noite de quarta-feira. O jogo começa às 16h45 (de Brasília).

Transmissão Liverpool x Crystal Palace

Nesta quarta-feira, 29, os torcedores da Premier League podem assistir o jogo ao vivo na ESPN e Disney+, streaming. Nenhuma emissora aberta exibe a partida.

O Liverpool volta a Anfield precisando desesperadamente de uma resposta após sua campanha na Premier League ter entrado em crise total.

A equipe de Arne Slot perdeu cinco dos seus últimos seis jogos em todas as competições , incluindo quatro derrotas consecutivas no campeonato.

A última rodada da Copa da Liga Inglesa aconteceu durante um período muito mais positivo para o clube, que venceu o Southampton de Will Still por 2 a 1, com gols de Hugo Ekitike e Alexander Isak.

Embora o Palace tenha desfrutado de sucesso recente em Wembley, conquistando a FA Cup e a Community Shield nos últimos dois anos, a EFL Cup continua sendo um prêmio inatingível. Os Eagles nunca venceram a competição em seus 120 anos de história e chegaram às quartas de final apenas uma vez nas últimas seis temporadas.

A sequência de 19 jogos invictos foi interrompida no início deste mês pelo Everton, e desde então a equipe de Glasner acumula quatro partidas sem vitória, incluindo derrotas para o AEK Larnaca na Europa e para o Arsenal no domingo, onde o ex-astro do Palace, Eberechi Eze, marcou o gol decisivo.

Escalações

Liverpool (4-3-3): Lenhador; Ramsay, Gomez, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister; Chiesa, Nyoni, Ngumoha; Ekitike. Os desfalques são Alisson Becker (fora), Jeremie Frimpong (fora), Giovanni Leoni (fora), Ryan Gravenberch (dúvida), Alexander Isak (dúvida).

Crystal Palace (4-3-2-1): Benítez; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Lerma, Hughes, Sosa; Esse, Devenny; Nketiah. O clube não contará com Caleb Kporha (fora), Chadi Riad (fora), Cheick Doucoure (fora)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Tondela hoje

Onde assistir online o jogo do Brasil feminino hoje x Itália em Amistoso

Em qual canal vai passar o jogo do Betis x Atlético de Madrid e escalação

GreJu: onde assistir jogo do Grêmio x Juventude no domingo pelo Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Real Madrid e Barcelona hoje às 12h15

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Fortaleza e escalação hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes