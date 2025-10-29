Onde assistir o jogo do Liverpool x Crystal Palace hoje e escalações

Liverpool e Crystal Palace se enfrentam pela terceira vez nesta temporada, em partida válida pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, que será disputada em Anfield na noite de quarta-feira. O jogo começa às 16h45 (de Brasília).

Transmissão Liverpool x Crystal Palace

Nesta quarta-feira, 29, os torcedores da Premier League podem assistir o jogo ao vivo na ESPN e Disney+, streaming. Nenhuma emissora aberta exibe a partida.

O Liverpool volta a Anfield precisando desesperadamente de uma resposta após sua campanha na Premier League ter entrado em crise total.

A equipe de Arne Slot perdeu cinco dos seus últimos seis jogos em todas as competições , incluindo quatro derrotas consecutivas no campeonato.

A última rodada da Copa da Liga Inglesa aconteceu durante um período muito mais positivo para o clube, que venceu o Southampton de Will Still por 2 a 1, com gols de Hugo Ekitike e Alexander Isak.

Embora o Palace tenha desfrutado de sucesso recente em Wembley, conquistando a FA Cup e a Community Shield nos últimos dois anos, a EFL Cup continua sendo um prêmio inatingível. Os Eagles nunca venceram a competição em seus 120 anos de história e chegaram às quartas de final apenas uma vez nas últimas seis temporadas.

A sequência de 19 jogos invictos foi interrompida no início deste mês pelo Everton, e desde então a equipe de Glasner acumula quatro partidas sem vitória, incluindo derrotas para o AEK Larnaca na Europa e para o Arsenal no domingo, onde o ex-astro do Palace, Eberechi Eze, marcou o gol decisivo.

Escalações

Liverpool (4-3-3): Lenhador; Ramsay, Gomez, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister; Chiesa, Nyoni, Ngumoha; Ekitike. Os desfalques são Alisson Becker (fora), Jeremie Frimpong (fora), Giovanni Leoni (fora), Ryan Gravenberch (dúvida), Alexander Isak (dúvida).

Crystal Palace (4-3-2-1): Benítez; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Lerma, Hughes, Sosa; Esse, Devenny; Nketiah. O clube não contará com Caleb Kporha (fora), Chadi Riad (fora), Cheick Doucoure (fora)