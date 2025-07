Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje e quem pega se ganhar

Chelsea e Palmeiras vão, hoje à noite, lutar por uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. O jogo do Palmeiras x Chelsea começa às 22h, de Brasília, e vai contar com transmissão da TV Globo, retransmissão do Globoplay, Sportv, CazéTV e Dazn.

O Chelsea, último time da Premier League na competição, garantiu sua vaga nas quartas de final ao derrotar o Benfica nas oitavas de final.

Enquanto isso, o Palmeiras também precisou de prorrogação na primeira partida das oitavas de final, superando o rival Botafogo por um gol a zero.

Escalação do jogo do Palmeiras e Chelsea

Ambas as equipes foram afetadas por suspensões antes do jogo, já que o Palmeiras não poderá contar com Gustavo Gomez, que foi expulso por dois cartões amarelos na última partida.

Moisés Caicedo será uma grande ausência do Chelsea após receber seu segundo cartão amarelo no torneio contra o Benfica.

O jovem prodígio brasileiro Estevão Willian enfrentando o time que ele vai jogar logo após o Mundial de Clubes é uma camada extra de intriga para esta partida em que os vencedores enfrentarão o Fluminense.

Se o Palmeiras ganhar do Chelsea pega quem

Se o Palmeiras perder para o Chelsea hoje, independentemente da diferença de placar, o time estará eliminado do Mundial de Clubes. Agora, se a partida terminar empatada no tempo regular, a decisão será levada para prorrogação. São dois tempos de 15 minutos, cada. Se ainda assim os times estiverem empatados, o jogo vai para os pênaltis.

Agora, em caso de vitória do Palmeiras, o time brasileiro ganha seu passaporte para à semifinal do torneio.

Entenda o cenário:

Quartas de final 1: Fluminense x Al-Hilal

Quartas de final 2: Palmeiras x Chelsea

Os vencedores desses dois jogos se enfrentam na semifinal.

Ou seja: Fluminense e Palmeiras ou Chelsea