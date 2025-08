Onde assistir o jogo do Sport x Bahia online hoje (02/08/25)

Neste sábado, 2 de agosto, o Sport recebe o Bahia na Ilha do Retiro, em Recife, em jogo da 18ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 16h. É um momento delicado para o time pernambucano, que está em último lugar na tabela e precisa de um vitória para subir para não cair na série B. O rival é o quarto colocado.

Transmissão do jogo do Sport e Bahia hoje

O jogo do Brasileirão nesta tarde terá transmissão exclusiva do Premiere. O serviço pay-per-view da Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo, disponível na loja do Android e iOS.

O Bahia deve escalar Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly (Iago Borduchi), Ademir e Willian José.

O Sport tem Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Pedro Augusto (Matheusinho/Atencio); Barletta, Matheusinho (Romarinho) e Ignacio Ramírez (Derik/Pablo).

O Sport tem Brasileirão?

O Sport Recife é oficialmente campeão brasileiro. O clube pernambucano conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1987, em uma das edições mais polêmicas da história do futebol nacional.

Naquele ano, a CBF organizou duas competições paralelas: o Módulo Verde, com clubes do chamado Clube dos 13 (incluindo Flamengo e Internacional), e o Módulo Amarelo, que teve o Sport como um dos participantes. Ao fim do torneio, a entidade determinou um cruzamento entre os dois módulos para definir o campeão. Flamengo e Internacional, porém, se recusaram a jogar, e Sport e Guarani fizeram a final, com o time de Recife ficando com o título.

Desde então, o Flamengo reivindica a conquista, mas a Justiça tem mantido o Sport como único campeão de 1987. Em decisões que chegaram até o Supremo Tribunal Federal (STF), ficou determinado que o clube pernambucano é o detentor legítimo da taça daquele ano.