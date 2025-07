Onde assistir o jogo do Sport x Botafogo online hoje e de graça

Neste domingo, 20 de julho, o Sport recebe hoje o Botafogo na Ilha do Retiro, em Recife, em jogo da 15ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 17h30. É um momento delicado para o time pernambucano, que está em último lugar na tabela e precisa de um vitória para subir e não cair na série B.

Transmissão do jogo do Sport hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Sport x Botafogo no Brasileirão. O duelo começa às 17h30, horário de Brasília. O Premiere também exibe a partida.

Na Globo, Luis Roberto narra, com os comentários de Ana Thaís Matos e Richarlyson. Contudo, a transmissão será apenas para os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Juiz de Fora (MG). O restante do país acompanha o jogo do Palmeiras e Galo.

Flavio Rodrigues de Souza, de SP, é o árbitro da partida.

Como assistir online o jogo do campeonato?

O torcedor também pode assistir a Globo de graça pelo celular. Isso porque o GloboPlay, serviço de streaming da emissora, disponibiliza a programação da emissora para todos os usuários sem pagar nada.

Não precisa ser assinante para ver a Rede Globo ao vivo na plataforma. É só entrar no site (globoplay.globo.com), clicar em “Entrar” e fazer o seu cadastro na Conta Globo, é de graça. Depois, clique em “Agora na TV” e escolha o ícone do canal.

Como é uma emissora da TV aberta, o torcedor não paga nada. Porém, o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora em São Paulo assiste à programação paulista. Dá para ver o GloboPlay no computador, celular, tablet ou smartv. Verifique se o aparelho é compatível.

O Sport tem Brasileirão?

O Sport Recife é oficialmente campeão brasileiro. O clube pernambucano conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1987, em uma das edições mais polêmicas da história do futebol nacional.

Naquele ano, a CBF organizou duas competições paralelas: o Módulo Verde, com clubes do chamado Clube dos 13 (incluindo Flamengo e Internacional), e o Módulo Amarelo, que teve o Sport como um dos participantes. Ao fim do torneio, a entidade determinou um cruzamento entre os dois módulos para definir o campeão. Flamengo e Internacional, porém, se recusaram a jogar, e Sport e Guarani fizeram a final, com o time de Recife ficando com o título.

Desde então, o Flamengo reivindica a conquista, mas a Justiça tem mantido o Sport como único campeão de 1987. Em decisões que chegaram até o Supremo Tribunal Federal (STF), ficou determinado que o clube pernambucano é o detentor legítimo da taça daquele ano.