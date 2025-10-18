Informações do jogo do Sporting ao vivo, bem como as últimas informações deste 18 de outubro

Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Paços de Ferreira na Taça Portugal

Tem jogo do Sporting hoje, dia 18 de outubro, contra o Paços de Ferreira na Taça de Portugal. A partida de futebol desse sábado terá transmissão para todo o Brasil partir das 15h15 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Sporting hoje?

O Sporting joga neste 18 de outubro a partir das 15h15 (horário de Brasília), e é possível assistir pelo N Sports, disponível gratuitamente no Youtube.

Mais cedo, a partir das 14h, o Porto também entra em campo no mesmo campeonato e a transmissão também é do N Sports.

A Taça de Portugal é uma das competições mais tradicionais e prestigiadas do futebol português. Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o torneio acontece anualmente desde 1938, com a participação de equipes de diferentes divisões, incluindo os maiores clubes do país e times amadores.

A competição funciona em formato de eliminatórias, onde cada confronto é decidido em jogo único ou em dois jogos, dependendo da fase. O vencedor da Taça de Portugal garante uma vaga na Liga Europa da UEFA, além de disputar a Supertaça Cândido de Oliveira contra o campeão da Primeira Liga.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAÇOS DE FERREIRA: Jeimes Menezes, Anilson, Gonçalo Cardoso, Tiago Ferreira, André Sousa, Nuno Cunha, Fernandinho, Francisco Ramos, Costinha, Diego Fernandes, Ronaldo Lumungo.

SPORTING: João Virgínia, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas, Giorgi Kochorashvili, Morten Hjulmand, Geovany Quenda, Francisco Trincão, Geny Catamo, Fotis Ioannidis