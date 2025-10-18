Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Paços de Ferreira na Taça Portugal
Informações do jogo do Sporting ao vivo, bem como as últimas informações deste 18 de outubro
Tem jogo do Sporting hoje, dia 18 de outubro, contra o Paços de Ferreira na Taça de Portugal. A partida de futebol desse sábado terá transmissão para todo o Brasil partir das 15h15 (horário de Brasília).
Em que canal vai passar o jogo do Sporting hoje?
O Sporting joga neste 18 de outubro a partir das 15h15 (horário de Brasília), e é possível assistir pelo N Sports, disponível gratuitamente no Youtube.
Mais cedo, a partir das 14h, o Porto também entra em campo no mesmo campeonato e a transmissão também é do N Sports.
A Taça de Portugal é uma das competições mais tradicionais e prestigiadas do futebol português. Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o torneio acontece anualmente desde 1938, com a participação de equipes de diferentes divisões, incluindo os maiores clubes do país e times amadores.
A competição funciona em formato de eliminatórias, onde cada confronto é decidido em jogo único ou em dois jogos, dependendo da fase. O vencedor da Taça de Portugal garante uma vaga na Liga Europa da UEFA, além de disputar a Supertaça Cândido de Oliveira contra o campeão da Primeira Liga.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PAÇOS DE FERREIRA: Jeimes Menezes, Anilson, Gonçalo Cardoso, Tiago Ferreira, André Sousa, Nuno Cunha, Fernandinho, Francisco Ramos, Costinha, Diego Fernandes, Ronaldo Lumungo.
SPORTING: João Virgínia, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas, Giorgi Kochorashvili, Morten Hjulmand, Geovany Quenda, Francisco Trincão, Geny Catamo, Fotis Ioannidis