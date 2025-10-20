Futebol

Onde assistir o jogo do Vasco x Fluminense hoje no Brasileirão

Jogo é da 29ª rodada do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Vasco x Fluminense hoje Foto: Getty Images

Neste segunda-feira, 20 de outubro, Vasco e Fluminense se enfrentam na 29ª rodada do Brasileirão. A partida será no Maracanã, a partir das 19h30 (horário de Brasília). É reta final de Campeonato, por isso uma vitória é essencial para ambos os times.

Em qual canal assistir Vasco x Fluminense?

O jogo do Vasco e Fluminense terá transmissão no Premiere, Cazé TV e também na TV Record – que tem opção de assistir pela internet.

No Premiere, é preciso ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs. Já na Cazé TV, basta entrar no Youtube e procurar o canal do Casimiro. E na Record, basta sintonizar o canal na TV.

O Fluminense entra em campo na sétima posição, enquanto o Vasco está em 9º lugar.

Para melhor sua situação, a provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.

O Fluminense deve escalar os jogadores Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kenne.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje x Getafe no espanhol (19/10/25)

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Palmeiras e escalação hoje no Maracanã

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Atlético-MG ao vivo (18/10/25)

Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje x Deportivo Cali na final da…

Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Paços de Ferreira na Taça Portugal

Jogos do Brasileirão da 29ª rodada: veja horário e onde assistir sábado e domingo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes