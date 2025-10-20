Onde assistir o jogo do Vasco x Fluminense hoje no Brasileirão
Jogo é da 29ª rodada do Brasileirão
Neste segunda-feira, 20 de outubro, Vasco e Fluminense se enfrentam na 29ª rodada do Brasileirão. A partida será no Maracanã, a partir das 19h30 (horário de Brasília). É reta final de Campeonato, por isso uma vitória é essencial para ambos os times.
Em qual canal assistir Vasco x Fluminense?
O jogo do Vasco e Fluminense terá transmissão no Premiere, Cazé TV e também na TV Record – que tem opção de assistir pela internet.
No Premiere, é preciso ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs. Já na Cazé TV, basta entrar no Youtube e procurar o canal do Casimiro. E na Record, basta sintonizar o canal na TV.
O Fluminense entra em campo na sétima posição, enquanto o Vasco está em 9º lugar.
Para melhor sua situação, a provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.
O Fluminense deve escalar os jogadores Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kenne.