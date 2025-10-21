Futebol

Onde assistir o jogo Manchester City x Villarreal hoje ao vivo

Tudo o que você precisa saber sobre o City tentar manter seu início invicto na campanha da Liga dos Campeões

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo Manchester City Foto: Getty Images

O Manchester City enfrenta o Villarreal hoje, dia 21 de outubro, na fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o time de Pep Guardiola tenta dar continuidade ao seu início invicto.

Transmissão Manchester City x Villarreal hoje

O jogo está marcado para começar às 16h (horário de Brasília) e promete agitar os torcedores dos dois lados. Os fãs poderão acompanhar o duelo ao vivo pelo canal Space e pela plataforma de streaming da HBO MAX.

O Manchester City viaja até o Estádio de la Ceramica na terça-feira, 21 de outubro, para enfrentar o Villarreal na fase de grupos da Liga dos Campeões, com os visitantes buscando voltar a vencer.

Enquanto isso, o Villarreal está desesperado por sua primeira vitória na Liga dos Campeões da temporada, tendo conseguido apenas um ponto nos dois primeiros jogos (uma derrota e um empate).

O Submarino Amarelo está com dificuldades para manter a consistência geral, sem vencer nos últimos três jogos. Eles precisarão redescobrir a solidez defensiva para resistir à pressão implacável do City, principalmente considerando seu péssimo desempenho recente contra adversários ingleses.

A equipe de Pep Guardiola está em boa fase, invicta nos últimos seis jogos em todas as competições, e soma quatro pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões, com uma vitória e um empate. Seu ataque, liderado pelo prolífico Erling Haaland, deve representar uma ameaça significativa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

