Onde assistir online o jogo do PSG x Atlético de Madrid no Mundial (15/6)

Onde assistir online o jogo do PSG x Atlético de Madrid no Mundial (15/6)

O Paris Saint-Germain, recém-coroado campeão da Liga dos Campeões, volta ao campo neste domingo para enfrentar o Atlético de Madrid, da Espanha, na primeira partida do Grupo B do Mundial de Clubes da FIFA de 2025. O jogo começa às 16h e dá para assistir online e de graça.

Transmissão do jogo do PSG online

O jogo de estreia dos times do grupo B no Mundial de Clubes tem transmissão da TV Globo (TV aberta), com retransmissão gratuita no Globoplay. O sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming) também exibem o duelo.

Não precisa ser assinante para acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Basta se cadastrar de maneira gratuita no site, através da Conta Globo, e assistir.

Passo 1: acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo Globoplay em seu dispositivo. Clique no menu localizado à esquerda e, em seguida, em ‘Entrar’.

Passo 2: o primeiro passo para assistir a Globo de graça é se inscrever na Conta Globo. É de graça e não há necessidade em ser assinante para isso.

Digite o email e a senha caso já tenha uma conta ou clique em ‘cadastre-se’.

Paris e Atlético de Madrid no Mundial de Clubes

O PSG é comandado pelo potencial vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, com Desiré Doue e Khvicha Kvaratskhelia formando uma das melhores duplas de pontas do mundo. Vitinha e João Neves estão entre os melhores meio-campistas jovens do mundo, com o goleiro estrela Gianluigi Donnarumma no gol.

O Atlético é liderado pelos atacantes Julian Alvarez e Antoine Griezmann no ataque, com Rodrigo De Paul, Conor Gallagher e Marcos Llorente entre os corredores incansáveis ​​ocupando espaços no meio. Robin Le Normand e José Maria Gimenez são os principais defensores, com Jan Oblak como o goleiro titular.