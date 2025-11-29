Futebol

Onde assistir online o jogo Inter Miami e New York City no MLS Cup

Como assistir ao jogo entre NYCFC e Lionel Messi, do Inter Miami FC, na final da Conferência Leste da MLS hoje à noite

Escrito por Anny Malagolini
inter miami Foto: Getty Images

O New York City FC está a uma vitória de conquistar a chance de disputar seu segundo título da MLS Cup em cinco temporadas. Tudo o que precisa fazer é vencer o lendário Lionel Messi e o Inter Miami FC em jogo fora de casa, no sábado, 29 de novembro, pela final da Conferência Leste.

O NYCFC, quinto cabeça de chave, enfrentará o terceiro cabeça de chave, o Inter Miami, às 20h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida. A partida será transmitida pela Apple TV para assinantes e também para quem possui o Passe de Temporada da MLS.

O vencedor desta partida avançará para a final da MLS Cup, no dia 6 de dezembro, em local a ser definido, contra o vencedor da final da Conferência Oeste, que acontece no sábado entre Vancouver e San Diego FC.

Das equipes restantes nos playoffs, apenas o NYCFC já conquistou a MLS Cup, feito alcançado em 2021. Caso os Pigeons vençam o campeonato nesta temporada, se tornarão o oitavo time a conquistá-lo mais de uma vez nos 30 anos de história da liga.

Como funcionam os playoffs da MLS com Inter Miami

A primeira rodada dos playoffs da MLS Cup é uma série melhor de três jogos, com o primeiro time a vencer duas partidas avançando para as semifinais da conferência. Se uma partida terminar empatada após o tempo regulamentar, as equipes disputam uma disputa de pênaltis.

A partir das semifinais da conferência até a final da MLS Cup, em 6 de dezembro, cada rodada consiste em uma partida única, com eliminação direta, disputada no estádio do time com melhor classificação. Se uma partida terminar empatada após o tempo regulamentar, as equipes jogam duas prorrogações de 15 minutos. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar agora o jogo do Flamengo x Palmeiras e escalação hoje da final

Quem tem mais Libertadores: Flamengo ou Palmeiras?

Onde assistir a final da Libertadores 2025 na internet e de graça hoje

Onde vai passar o jogo do Benfica x Nacional hoje e escalação

Onde assistir o jogo do Juventude x Bahia online e escalação

Fla x Pal: onde assistir a final da Libertadores no Rio de Janeiro

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes