Onde assistir online o jogo Inter Miami e New York City no MLS Cup

Como assistir ao jogo entre NYCFC e Lionel Messi, do Inter Miami FC, na final da Conferência Leste da MLS hoje à noite

O New York City FC está a uma vitória de conquistar a chance de disputar seu segundo título da MLS Cup em cinco temporadas. Tudo o que precisa fazer é vencer o lendário Lionel Messi e o Inter Miami FC em jogo fora de casa, no sábado, 29 de novembro, pela final da Conferência Leste.

O NYCFC, quinto cabeça de chave, enfrentará o terceiro cabeça de chave, o Inter Miami, às 20h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida. A partida será transmitida pela Apple TV para assinantes e também para quem possui o Passe de Temporada da MLS.

O vencedor desta partida avançará para a final da MLS Cup, no dia 6 de dezembro, em local a ser definido, contra o vencedor da final da Conferência Oeste, que acontece no sábado entre Vancouver e San Diego FC.

Das equipes restantes nos playoffs, apenas o NYCFC já conquistou a MLS Cup, feito alcançado em 2021. Caso os Pigeons vençam o campeonato nesta temporada, se tornarão o oitavo time a conquistá-lo mais de uma vez nos 30 anos de história da liga.

Como funcionam os playoffs da MLS com Inter Miami

A primeira rodada dos playoffs da MLS Cup é uma série melhor de três jogos, com o primeiro time a vencer duas partidas avançando para as semifinais da conferência. Se uma partida terminar empatada após o tempo regulamentar, as equipes disputam uma disputa de pênaltis.

A partir das semifinais da conferência até a final da MLS Cup, em 6 de dezembro, cada rodada consiste em uma partida única, com eliminação direta, disputada no estádio do time com melhor classificação. Se uma partida terminar empatada após o tempo regulamentar, as equipes jogam duas prorrogações de 15 minutos. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.